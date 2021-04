Enojado, frustrado y luchando contra la resignación, a Pablo Alfaro le costó encontrar las razones del enésimo fracaso del Córdoba CF, cuya derrota ante el Cádiz B le deja en una posición delicadísima. "La situación es más complicada todavía y el Córdoba no puede bajar los brazos mientras tenga la más mínima opción", ha declarado el aragonés tras el revés ante filial amarillo, que deja a los suyos al borde del descenso a la Segunda RFEF. El Tamaraceite, que venció al Murcia, supera también a los cordobesistas en la tabla y el próximo domingo visitará El Arcángel.

"A ver cómo lo puedo explicar. Lo que les hemos transmitido durante toda la semana y creo que lo hemos plasmado durante casi todo el partido es que era de esos días que teníamos que sentir que el equipo quería ganar desde el principio", dijo Alfaro, recalcando que "obviamente no se pueden ganar los partidos en el minuto uno y todo lo que va sucediendo va influyendo, tanto a favor como en contra".

La clave estuvo en el 1-0. "El primer golpe ha sido en los primeros minutos, la primera en la frente, y a raíz de ahí hemos hecho todo lo que hay que hacer para ganar un partido, o casi todo", ha argumentado Alfaro, que ha visto a su equipo en un tono más que aceptable. "Hemos tenido el balón, actitud, seis o siete ocasiones, dos o tres palos... Ha sido uno de los partidos en los que más ocasiones hemos tenido y ha sido pegarnos contra el infortunio", apunta.

Para Alfaro, el Córdoba estuvo cerca de lo que pretendía. "Los cambios han aportado hoy, le han dado más frescura, Moussa ha dado en el palo, Miguel ha entrado entre líneas... Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras menos pero no nos vamos con ningún botín. Nos vamos con cero puntos. No puedo reprochar absolutamente nada a mis jugadores, lo digo con el corazón", ha dicho ante los medios tras el partido en Cádiz.

"Lo único que nos ha faltado es haber acertado, porque con todo el respeto para nuestro rival, hoy era un partido para haber quedado 1-3 o 1-4. El fútbol es así de caprichoso", ha reflexionado el técnico.

Los cambios

Sobre los cambios, ha afirmado que el equipo estaba "bien posicionado" y "haciendo todo lo posible por ganar". "Miguel ha entrado porque tenía opciones de meterse entre líneas y Moussa ha dado un disparo al palo", ha subrayado sobre la entrada de De las Cuevas y Sidibé, añadiendo que terminaron jugando "con dos delanteros" y que el joven Diego Domínguez daba "una opción más" porque a los de arriba "hay que alimentarlos". "Tienen que ser jugadores complementarios, porque si no es jugar a lo que nosotros no sabemos", apostilló.

¿Un futuro del Córdoba en la Primera RFEF? Alfaro no lo descarta. "Van a ocurrir cosas, ya lo veréis. Pasan todos los años en todas las categorías", ha dicho, calcando las impresiones que daba en los partidos finales de la primera fase. "A nosotros lo que nos queda es apretar los dientes y seguir compitiendo hasta el último instante. Hasta que matemáticamente el equipo esté fuera y vamos a intentar que no sea así hasta el final", ha expresado Alfaro, reconociendo que "este partido era muy importante y nos vamos de vacío", pero "quedan nueve puntos en juego y vamos a ver qué hacen nuestros rivales". Y a partir ahora, ¿qué? "No vamos a bajar los brazos. El objetivo es ganar los tres próximos puntos contra el Tamaraceite", finalizó.