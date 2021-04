ISAAC BECERRA (4)

Lo que pudo

HIzo lo que pudo y tuvo dos buenas intervenciones. No pudo hacer nada en los goles.

ÁLEX ROBLES (1)

Mitin

Tácticamente dio un mitin. Siendo el último no puede jugársela. Hizo un penalti no pitado.

MOMO DJETEI (4)

Agarrotado

Parecía pesarle algo la responsabilidad. Aguantó bien a Nieto, pero debió aparecer más.

BERNARDO CRUZ (3)

Presión

Parecía poderla la responsabilidad o la presión. Pudo ver alguna amarilla más.

JESÚS ÁLVARO (3)

Al 50%

En labores ofensivas tuvo presencia y protagonismo. Atrás sufrió más de un problema.

DEL MORAL (4)

Regreso

Teniendo en cuenta que volvía tras el parón, bastante correcto estuvo, aunque sin llegar al aprobado.

MARIO ORTIZ (4)

Esfuerzo

Como el anterior. Un partido de derroche no aprovechado lo suficiente por el equipo.

THIERRY MOUTINHO (1)

Ni el palo

No le salva ni el disparo al palo que protagonizó. No es su banda y no está bien.

JAVI FLORES (4)

Irregular

De nuevo, los mejores momentos del equipo, con él de protagonista Pero en los últimos metros, mal.

NAHUEL ARROYO (5)

Pundonor

Uno de los pocos que transmitió estar jugando una final. Incluso mereció anotar.

WILLY LEDESMA (4)

Le faltó

Mucho trabajo, encomiable, pero poco más. Demasiado distraido con el arbitraje y los rivales.

DE LAS CUEVAS (2) Dos detalles.

SIDIBÉ (3) Otro balón al palo.

DIEGO (-) Poco tiempo