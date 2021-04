Agotados ya los argumentos exculpatorios, las peticiones de perdón, las estrategias de marketing y la paciencia de un cordobesismo en estado de shock, al Córdoba CF solo le queda un camino: hablar por la vía de los hechos. Ganar, para entendernos. Y no una vez, sino al menos tres en los próximos cuatro partidos. El lenguaje de los números, el mensaje de la clasificación. No hay más. El Cádiz B-Córdoba CF es una oportunidad más para que el grupo -y ahí entran todos- blanquiverde dé la cara y agarre tres puntos imprescindibles para evitar el descenso a la Segunda RFEF. A día de hoy, salvar los muebles en este horroroso curso es matemáticamente posible, aunque futbolísticamente improbable si uno atiende a la cadena de decepciones protagonizada cada vez que hubo una cita de "sí o sí". Parece claro que cualquier resultado distinto al triunfo ante el filial gaditano marcará un rotundo "no es no".

Pablo Alfaro ha recurrido al filial como solución de urgencia para dar "energía y vigor" a un Córdoba apelmazado, siempre dando la impresión de estar metido en el bucle de una eterna pretemporada en la que siempre se sueña con un mañana mejor. Como si hubiera tiempo para eso. Y menos en esta campaña extraña y exprés, en la que un descuido se paga. El Córdoba ha marchado de despiste en despiste, así que está donde está. El hecho de que aún tenga posibilidades de ser uno de los 40 integrantes de la nueva Primera RFEF, visto su rendimiento, habla bien claro sobre el nivel -tirando a discreto- del campeonato. Tienen los blanquiverdes cuatro escalas finales: dos ante el Cádiz B, una en El Arcángel frente al Tamaraceite y la visita a la Balompédica Linense.

La revolución ha quedado en retoque. Hay un cambio de impacto: entra Diego Domínguez, pujante ariete del filial, y se queda en casa Federico Piovaccari, referente ofensivo encallado. El desembarco de canteranos se quedó en las presencias en los entrenamientos. A la hora de competir, saldrán los mismos. Quienes se metieron en el hoyo deben salir. Llegan también dos jugadores de peso: Mario Ortiz y Alberto Del Moral. El primero dio negativo en las pruebas de covid el pasado viernes y el segundo ha apurado plazos para poder estar disponible tras una lesión el día del Betis Deportivo. El técnico se lleva a 21 y hará un descarte en el feudo gaditano.

Alfaro les dijo esta semana a los suyos que se tomaran el desafío como si fuera la Copa del Rey, tratando de sacar jugo emocional del recuerdo de aquellos momentos en los que el Córdoba parecía haberse transformado con la llegada del técnico aragonés. Fue el mejor debutante de todos los tiempos en el banquillo cordobesista. Luego, todo fue a peor. Todo el mundo da la impresión de estar fuera de sitio, aunque por extraño que parezca todavía pueden encajar las piezas para escapar del absoluto desastre que sería la Segunda RFEF.

El Cádiz B -en el que juega el exblanquiverde Jordi Tur- se presenta como un adversario inquietante. No se juega clasificatoriamente nada, pues va último (23 puntos) y descolgado después de abrir la fase con derrotas ante el Sevilla Atlético y el Real Murcia. Sobre el papel, un obstáculo superable, aunque al Córdoba CF se le han dado fatal los filiales. De hecho, no ha ganado a ninguno: sacó 3 puntos de 18 posibles en sus choques ante el Sevilla Atlético, el Betis Deportivo y el Recreativo Granada. Esa es una de las razones por las que se encuentra en el límite. Romper esa racha sonrojante ante el filial amarillo es para el Córdoba bastante más que una cuestión de decencia histórica. La tercera jornada se completa con un Tamaraceite (28)-Real Murcia (28) a las 13.00 horas y un Balompédica Linense (34)-Sevilla Atlético (34) a las 17.00 horas. El Córdoba mirará atento lo que suceda en este último partido. Sobre todo, si gana el suyo antes.

Alineaciones probables

Cádiz B: Garrancho, Espínola, Saturday, Momo Mbaye, Marc Baró, Duarte, Jordi Tur, Carrasco, Chapela, Boselli y Nieto.

Córdoba CF: Isaac Becerra, Manu Farrando, Djetei, Bernardo Cruz, Jesús Álvaro, Alberto del Moral, Xavi Molina, Sidibé, Javi Flores, Nahuel Arroyo y Willy.

Árbitro: Alemán Pérez (Comité Las Palmas)

Campo y hora: Ciudad Deportiva El Rosal (12.00 horas, Footters).