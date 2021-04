Ya lo recordó Pablo Alfaro, «el formato de este año nos obliga a jugar final tras final», dijo el entrenador del Córdoba CF, que tras ser ratificado en el cargo afronta de nuevo un partido a vida o muerte el próximo domingo, ante el Cádiz B, en la Ciudad Deportiva de El Rosal (12.00 horas). Allí le espera un filial cadista diferente al de la temporada pasada, cuando los blanquiverdes empataron a un gol y sufriendo en la parte final del encuentro. Entonces, entrenado por Juanma Pavón, el segundo equipo amarillo daba más importancia a la fortaleza defensiva y le costaba más permanecer en campo rival. En esta ocasión tendrá enfrente a un Cádiz B dirigido por Alberto Cifuentes que busca más la portería rival y que aplica más la intensidad de la que presumen los filiales a labores ofensivas que a las de protección de su propia portería.

Pablo Alfaro tendrá que darle vueltas a ese partido, ya que en principio solo vale la victoria. Primero, por la carrera en la que está inmerso el Córdoba CF, buscando reducir distancias con los dos equipos que lideran la tabla con 34 puntos, el Sevilla Atlético y la Real Balompédica Linense, a cuatro de los cordobesistas. Y para ello, volverá a cambiar el once titular por decimoquinta ocasión desde su llegada al Córdoba CF. En parte porque es la filosofía del técnico blanquiverde y también porque podrá tener a su disposición, probablemente, a jugadores que hasta su salida eran fijos en el equipo.

Esa recuperación facilitaría también plantear el esquema con el que hasta ahora el Córdoba CF ha mostrado mayor fortaleza, incluyendo a tres mediocentros que sostengan al equipo, sobre todo en unas segundas partes que ya se están convirtiendo en un mal endémico para el conjunto blanquiverde. Las dos ocasiones más recientes en las que ha ocurrido esta circunstancia fueron en las dos últimas jornadas: en Tamaraceite, a pesar de estar en superioridad numérica, el Córdoba CF se vio sometido por el equipo local y a punto estuvo de rascar un punto si no es por la parada providencial de Isaac Becerra en el penalti lanzado por Quintero. La segunda fue el pasado domingo, ante la Balona, al remontar los linenses el gol inicial de Willy Ledesma y, a pesar de tener por delante más de media hora de partido, verse incapaz el equipo de Alfaro no ya solo de rescatar un punto, sino de generar al menos una ocasión clara de gol.

La clave, en el centro del campo

Así, por líneas y manteniendo a Isaac Becerra en la portería, la zaga se verá modificada volviendo a su «estado original», con Manu Farrando en el lateral derecho y Momo Djetei recuperando el eje de la defensa junto a Bernardo Cruz. El primero, además, se perfila como seguro por la baja por lesión de Álex Robles, por lo que serían las dos posiciones que se modificarían con respecto a la última jornada.

En el centro del campo se verían otras dos, ya que Alberto del Moral llegará al encuentro contra el filial cadista y en el club están esperanzados en que Mario Ortiz, el próximo viernes, dé negativo en el test de detección de coronavirus. En caso de que la noticia se confirmase, ambos estarían en el once de inicio y lo más probable es que su acompañante para conformar de nuevo un trivote fuera Djak Traoré. El africano no estaba el pasado domingo para disputar tantos minutos ante la Balona, pero la situación obligó a ello. Con una semana más de entrenos, Traoré podría conformar pareja con Del Moral, con Mario Ortiz por delante de ellos y acompañando al punta de referencia, que sería con seguridad Willy Ledesma. La última duda se centraría en la banda derecha, ya que Nahuel Arroyo parece fijo en la izquierda. Moussa Sidibé ya lleva dos titularidades consecutivas y aunque anduvo ligeramente mejor ante la Balona que contra el Tamaraceite, la verdad es que no terminó de convencer. El problema para Alfaro es que las alternativas tampoco han demostrado lo suficiente como para no dar continuidad al malí. En cualquier caso, todo indica que el Córdoba CF volverá a experimentar otro cambio radical.

La cúpula, en el entrenamiento

Por su parte, la plantilla blanquiverde volvió al trabajo ayer con una sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva que se retrasó en algo más de media hora con respecto al horario previsto debido a una charla previa en el estadio del cuerpo técnico a la plantilla.

Pablo Alfaro no contó con los habituales chavales del filial que venían ejercitándose con la primera plantilla, como Luismi Redondo -lesionado-, o Ricardo Visus y Álex Meléndez, debido al importante encuentro vespertino que tenía el equipo de Germán Crespo ante el Rota, en El Arcángel, saldado con victoria cordobesista.

Tras pasar el pertinente control anticovid los jugadores llegaron a la Ciudad Deportiva con la única ausencia de Mario Ortiz, que dio positivo el pasado sábado y que si da negativo el próximo viernes entrará en la convocatoria para el encuentro ante el filial cadista, el próximo domingo. Estuvo en Camino de Carbonell Alberto del Moral, pero al igual que en días anteriores, apartado del grupo, en la pradera junto a Javi Poveda. En cualquier caso, también se cuenta con el toledano para el choque ante los de Cifuentes y lo más probable es que hoy jueves regrese al grupo, en el entreno previsto a las 10.30 horas, también en la Ciudad Deportiva.

Así, la escena en la Ciudad Deportiva se repitió, al igual que hace unas semanas, ya que la cúpula de la entidad blanquiverde, con Javier González Calvo a la cabeza, presenció la sesión. Incluso llegó a tiempo, 45 minutos después del resto, Adrián Fernández Romero, que se unió a Miguel Valenzuela y a Juanito. Prácticamente, la misma imagen ofrecida en el regreso al trabajo tras la derrota ante el filial bético y las 48 horas posteriores, en las que el técnico blanquiverde tuvo serias opciones -más que ahora- de salir del banquillo del Córdoba CF, en el que permanecerá ya hasta final de esta temporada 20-21.

Una sesión que se centró, en su parte importante, en series cortas de fútbol reducido, cinco contra cinco, que eran controladas constantemente por un Pablo Alfaro que, curiosamente, mostraba un semblante más serio que el del pasado lunes, cuando su continuidad aún estaba en el aire. Entonces, el técnico blanquiverde no paró de hablar con unos y otros, con larga charla final con el director deportivo. Sin embargo, en esta ocasión, el aragonés anduvo más serio y más concentrado en animar y corregir a sus jugadores durante toda la sesión.

En principio, el plan de viaje para el duelo del domingo no está cerrado, aunque es probable que la expedición blanquiverde parta hacia tierras gaditanas en la tarde del sábado, pernoctando en Jerez de la Frontera, regresando, lógicamente, tras la finalización del encuentro.