Pablo Alfaro continuará entrenando al Córdoba CF hasta final de temporada. El técnico blanquiverde volvió a salvar otra bola de partido después de la que logró esquivar tras la derrota en el último partido de la primera fase, ante el Betis Deportivo, con derrota en El Arcángel al igual que el pasado domingo, ante la Real Balompédica Linense.

No es un secreto que el técnico aragonés está cuestionado por una parte del club blanquiverde, sostenida también en un sector del vestuario descontento con determinadas decisiones que afectan, precisamente, a esos profesionales. Pero al final diferentes argumentos han desembocado en la continuidad del aragonés en el banquillo del Córdoba CF.

El primero, las propias dudas sobre su cese, ya que varias de las determinaciones tomadas por el técnico están influidas por la situación de la propia plantilla, de ahí que no había una idea clara y definida sobre la decisión de destituirle, sin ningún tipo de duda. El segundo argumento es la propia plantilla, que ha sufrido bastantes lesiones a lo largo de la temporada que ha impedido su pleno rendimiento. El tercer motivo, no menos importante, fue la ausencia de alternativas sólidas para el banquillo blanquiverde. De hecho, los leves contactos con algún técnico quedaron ahí, en iniciales, entre otros motivos, porque cualquier tipo de decisión ha de recibir el visto bueno desde Baréin, de ahí que la maniobrabilidad no es tan ágil cuando se trata de tomar una decisión en muy poco tiempo. Y, finalmente, el horizonte del final de la Liga, que está a solo cuatro encuentros, también fue un factor determinante para mantener a Pablo Alfaro en el puesto. El Córdoba CF ha de visitar el próximo domingo al Cádiz B, recibir al Tamaraceite, viajar a La Línea y terminar la competición en El Arcángel, ante el filial cadista, el fin de semana del 8 y 9 de mayo próximos. Muy poco tiempo para un cambio traumático como es el del entrenador.

El lunes, en cualquier caso, fue largo para casi todos. La plantilla blanquiverde vivió un atípico entrenamiento de recuperación, acorde con la situación tan delicada que atraviesa. Lo más llamativo, que no lo único, se produjo en la parte final de la sesión, cuando aparecieron por Camino de Carbonell Juan Gutiérrez Juanito, Rafa Sánchez y Raúl Cámara. Con los titulares retirándose de la primera parte de la sesión, Juanito y Rafa Sánchez estuvieron dialogando con Javi Flores, capitán blanquiverde, por espacio de 20 minutos. Caras serias y gestos aparentemente justificativos de lo ocurrido, no solo en el partido contra la Balona.

También hubo unos minutos de diálogo con Xavi Molina, sobre todo por parte de Raúl Cámara. Aunque el momento de más peso llegó a la finalización del entrenamiento. Mientras Pablo Alfaro dialogaba con miembros de su cuerpo técnico y de los servicios médicos, Juanito esperaba al técnico blanquiverde en la valla que circunda el campo uno de la Ciudad Deportiva. Finalmente, Alfaro se acercó al director deportivo con un golpe en el hombro. Ahí comenzó la primera toma de contacto entre ambos, para luego ir apartándose del resto de miembros del staff y de jugadores, que emprendían el camino de regreso a casa.

Sin embargo, Pablo Alfaro y Juanito continuaban hablando en el camino que hay entre los campos de la Ciudad Deportiva. Una charla larga, de aproximadamente 20 minutos, en la que ambos hablaban y cada uno exponía sus opiniones y sensaciones sobre la situación de un Córdoba CF que se ve obligado a ganar los cuatro encuentros que le restan hasta final de temporada.