El Córdoba CF ha vivido un atípico entrenamiento de recuperación, acorde con la situación tan delicada que vive tras la derrota ante la Balompédica Linense en El Arcángel, este domingo.

Lo más llamativo, que no lo único, se produjo en la parte final de la sesión, cuando aparecieron por Camino de Carbonell Juan Gutiérrez Juanito, Rafa Sánchez y Raúl Cámara. Con los titulares retirándose de la primera parte de la sesión, Juanito y Rafa Sánchez estuvieron dialogando con Javi Flores, capitán blanquiverde, por espacio de 20 minutos. Caras serias y gestos aparentemente justificativos de lo ocurrido, no solo en el partido contra la Balona. También hubo unos minutos de diálogo con Xavi Molina, sobre todo por parte de Raúl Cámara. Aunque el momento de más peso llegó a la finalización del entrenamiento. Mientras Pablo Alfaro dialogaba con miembros de su cuerpo técnico y de los servicios médicos, Juanito esperaba al técnico blanquiverde en la valla que circunda el campo uno de la Ciudad Deportiva. Finalmente, Alfaro se acercó al director deportivo con un golpe en el hombro. Ahí comenzó la primera toma de contacto entre ambos, para luego ir apartándose del resto de miembros del staff y de jugadores, que emprendían el camino de regreso a casa.

Sin embargo, Pablo Alfaro y Juanito continuaban charlando en el camino que hay entre los campos de la Ciudad Deportiva. Una charla larga, de aproximadamente 20 minutos, en la que ambos hablaban y cada uno exponía sus opiniones y sensaciones sobre la situación de un Córdoba CF que se ve obligado a ganar los cuatro encuentros que le restan hasta final de temporada.

MIentras tanto, la reunión telemática prevista para este lunes se mantiene, aunque las ideas no parecen nada claras. En el club aparecen puntos de vista divergentes. Por un lado están los que opinan que el problema de este Córdoba CF no está en el banquillo o, al menos, el técnico no es el máximo responsable. Por otro, los que piensan que un cambio para solo cuatro jornadas podría actuar como revulsivo de una plantilla que en ningún momento ha dado la medida de lo que se esperaba de ella, salvo en una excepción. Curiosamente, tras la llegada del actual preparador cordobesista, con una racha entre diciembre y gran parte de enero, incluyendo Copa, en la que los partidos prácticamente se contaban por victorias. Pero a partir de finales de enero, el conjunto blanquiverde entró en una nueva crisis, de la que aún hoy no se ha recuperado.

Alberto del Moral, Álex Robles y Mario Ortiz

Por su parte, la sesión también sirvió para comprobar la mejoría de Alberto del Moral, que se ejercitó aparte con Javi Poveda y con el que se cuenta para el encuentro del próximo domingo, en la Ciudad Deportiva de El Rosal, ante el Cádiz B (12.00 horas).

También estuvo en la Ciudad Deportiva Álex Robles, que se tuvo que retirar lesionado del encuentro de este domingo ante la Balona. Este martes se realizará una resonancia magnética al lateral derecho blanquiverde, aunque en cualquier caso, no estará disponible para el choque ante el filial cadista.

Tampoco estuvo Mario Ortiz, que dio positivo por covid 24 horas antes de la disputa del encuentro ante el conjunto balono. El club ha realizado su propio rastreo y tiene claro la manera en la que se pudo contagiar el centrocampista cordobesista. La entidad redoblará esfuerzos y pruebas. Este lunes se hizo un muestreo de las mismas y el miércoles se volverán a repetir, así como los pertinentes controles semanales, el próximo viernes. En todo caso, se prevé que Mario Ortiz dé negativo de aquí al viernes y pueda entrar también en la convocatoria para el partido del próximo domingo ante el Cádiz B.