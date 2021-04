El Córdoba CF dio un paso claro hacia el descenso de categoría tras caer derrotado este domingo, en El Arcángel, ante la Real Balompédica Linense en un encuentro en el que, a los problemas añadidos durante toda la temporada del conjunto blanquiverde, se añadieron las bajas y la tensión del partido. El Córdoba CF nunca pudo, ni supo, mostrar la final que suponía el choque ante los balonos, ante los que cayeron con justicia y dejan el futuro cordobesista más que comprometido. A cuatro puntos de los dos líderes, la propia Balona y el Sevilla Atlético (con el que además tiene el golaverage perdido), este Córdoba CF se acerca paso a paso al abismo que supondría un descenso de categoría, jugar en la Segunda RFEF la próxima temporada. Vistos los resultados, la imagen ofrecida durante toda la temporada y el estado y nivel de la plantilla, nada hace pensar en el milagro. Porque sería un enorme milagro que el conjunto blanquiverde disputara la Primera RFEF en la 21-22.

No fue un primer tiempo nada fácil para el Córdoba CF. La Balona hizo honor a su bien ganada fama de equipo rocoso en su aspecto defensivo y apenas dejó huecos a los blanquiverdes. De hecho, los de Alfaro pecaron de excesiva prudencia o, posiblemente, acusaron la tensión. El caso es que a medida que los balonos veían las dificultades de sus rivales para construir juego de ataque fueron ganando metros. Era sintomático comprobar en el círculo central cómo se agolpaban Farrando, Bernardo, Xavi Molina y Traoré, lo que dejaba apenas a seis de blanco y verde en campo rival, con diez elementos. Demasiada ventaja para los visitantes, que fueron adelantando la presión progresivamente hasta que el Córdoba CF se vio bloqueado.

Además, el conjunto de Alfaro tenía serias dificultades para amarrar las incursiones de Alomerovic y, sobre todo, la efervescencia de Koroma. Y eso, que los balonos no pudieron disponer de su pichichi, Pito Camacho. Sin grandes ocasiones, salvo una gran parada de Becerra a este último, el Córdoba se entregó, principalmente, a la capacidad creativa de Javi Flores. El capitán era el único al que se le veía que podía generar algo en línea de tres cuartos, fuera contactando con Nahuel (minuto 38), con disparo alto del extremo, intentando sorprender en una falta a Nacho Miras (minuto 15) o, como en el gol que daba ventaja a los cordobesistas, recuperando un balón en mediocampo, internándose en el área y conectando con Nahuel, que lanzaba un centro al segundo palo para que Sidibé tocara con la cabeza y Willy Ledesma, de chilena, lograra el 1-0. Era casi la última jugada de un primer acto en el que el Córdoba CF anduvo más bien atascado, pesándole la responsabilidad y también las bajas: hoy por hoy, Alberto del Moral y Mario Ortiz son fundamentales en este Córdoba CF y la ausencia de Djetei por sanción, a pesar de todo, también se hacía notar y pese al gol de ventaja al descanso, el conjunto de Alfaro adolecía de demasiadas cosas. Falta de ideas en el centro del campo, una aparente ausencia de plan para afrontar la defensa rival y muchos de los defectos mostrado durante toda la temporada, incluidas las dudas físicas.

Al regreso de vestuarios hubo un espejismo. El Córdoba CF parecía volver mejor al verde y sumó un par de llegadas por los dominios de Nacho Miras. Pero se quedó en eso, en una impostura más de este Córdoba CF de la 20-21. Koroma, que había sido un diablo durante todo el partido asestó el primer golpe en el minuto 60, con un disparo desde dentro del área que era imparable para Becerra, a pesar de que el catalán llegó a tocar. Por cierto, una jugada que se inicia por la obsesión de este Córdoba CF, marcada desde el banquillo, de iniciar jugada con balón largo. Continuamente. Ocurra lo que ocurra. Uno de tantos motivos por los que se hace predecible al rival y que este vaya ganando paulatinamente terreno en cada partido para la presión.

No se terminaría ahí el castigo para los blanquiverdes, ya que cinco minutos después, de nuevo Koroma, aunque en esta ocasión tocando en un defensa cordobesista, ponía el 1-2 en el marcador. El mazazo fue antológico.

La última media hora fue una representación de toda la temporada del Córdoba CF. Impotencia absoluta. Incapacidad física, técnica y táctica y enfado. No deja de ser llamativo que en un npartido en el que la afluencia estaba limitada, los pocos abonados blanquiverdes que pudieron asistir a El Arcángel mostraron su enfado con la plantilla blanquiverde. No solo por esta derrota que suponía, probablemente, la puntilla, sino por una campaña en la que no se han cubierto ni las más mínimas expectativas, a pesar del presupuesto y de los nombres en el plantel. Un Córdoba CF que ha sido una verdadera ruina.