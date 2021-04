Que la continuidad de Pablo Alfaro en el banquillo del Córdoba CF pende de un hilo desde hace ya bastantes semanas no es ningún secreto. Pero ni en la parte final de la primera fase ni tras la derrota ante el Betis Deportivo en El Arcángel terminó por decidirse el consejo de administración de la entidad blanquiverde por una destitución que no pocos en el seno del club solicitaban.

Pero una cosa es desear el relevo del técnico blanquiverde y otra encontrarle sustituto. Si hace un mes no se tenían las cosas claras y se terminó por decidir que el aragonés continuara como entrenador del Córdoba CF, no parece que la cosa vaya a cambiar cuando apenas queda un mes de Liga. El consejo de administración se reunirá este lunes telemáticamente para valorar no solo la derrota ante la Real Balompédica Linense, sino también el trabajo del preparador cordobesista.

Aunque al parecer hay un entrenador que gusta, lo cierto es que ese técnico no termina por dar el sí al Córdoba CF. Y el abanico se queda ahí, porque la opción de Juan Gutiérrez Juanito tome las riendas del conjunto blanquiverde estaba descartada hace semanas y anoche, desde la entidad cordobesista, se reafirmaba ese mismo concepto: el director deportivo no cogerá al equipo.

Te puede interesar: Córdoba CF Pablo Alfaro: "Ha sido una gran decepción para todos"

Así, todo señala a que Pablo Alfaro continuará al frente del Córdoba CF. En el club se transmite que se tiene claro que las dificultades se han vuelto ahora máximas. Pero no se tira la toalla. En la planta noble están convencidos de que el Sevilla Atlético y la Balona se robarán puntos en los dos enfrentamientos que tienen pendientes y que, además, el Córdoba CF ha de visitar el Municipal de La Línea. En esos tres partidos están centradas todas las esperanzas en el club de El Arcángel para enjugar, al menos, los cuatro puntos de desventaja que actualmente tiene el equipo de Alfaro con respecto a los gaditanos. Sin ir más lejos, en caso de que ambos rivales empaten en los dos partidos y el Córdoba CFgane sus encuentros recuperaría cuatro puntos a sevillanos y a linenses. Ese es otro aspecto por el que los dirigentes son prudentes: apenas queda un mes de competición, cuatro encuentros, y no parece que haya en el mercado entrenadores que afronten un reto que, por otra parte, es mayúsculo. Pablo Alfaro conoce a la plantilla y los números como visitante son ciertamente notables.

En todo caso, ell consejo de administración del Córdoba CF se reunirá este lunes para valorar todas las opciones que pueda tener y también para evaluar, con horas de distancia, la derrota ocurrida ante la Balompédica Linense. Una encrucijada en el peor momento de la temporada.