El Córdoba CF volverá a tener "otra final" el domingo frente a la Real Balompédica Linense. Así lo recalcó el míster, Pablo Alfaro, en la previa del decisivo duelo en El Arcángel. El aragonés subrayó que "el formato de este año nos obliga a jugar final tras final" y declaró que todo el plantel es "consciente de la trascendencia del partido, de la importancia de los puntos y de que ahora mismo somos dos equipos que estamos en cuanto a números muy similares y juntos". Por ello, la intención es que los puntos “se queden en Córdoba”. El grupo se acostumbró “a jugar finales” y comentó a los periodistas que “cuando acabe el encuentro, ya veréis cómo la siguiente semana me diréis que el del Cádiz CF B será otra”.

Conseguir el triunfo daría la posibilidad a los blanquiverdes de depender de sí mismos en lo que resta. “Siempre es mucho mejor porque empiezas a manejar factores donde no dependes de terceros”, explicó Alfaro. “El formato es tan corto que cuando nos demos cuenta ya ha acabado, por lo que es vital”, subrayó. Debido a esa fugacidad de la competición, optó por valorar únicamente lo que hagan ellos y no el resto de rivales, como el Sevilla Atlético. “Veo positivo que hagamos un buen partido contra la Balona, lo que hagan los demás, les deseas lo mejor menos cuando se enfrentan a ti”. Y es que “el único objetivo es estar entre los dos primeros” sin prestar atención a lo que pueda hacer el filial rojiblanco.

Traoré estará disponible

El técnico de la escuadra cordobesa no podrá contar con Momo Djetei, por sanción, ni Alberto del Moral, por lesión. Sí confirmó que Djak Traoré estará disponible después de sus problemas físicos contra el Betis Deportivo en el cierre del campeonato regular. Además, la presencia de jugadores del Córdoba CF B volvió a quedar de manifiesto tanto en las Islas Canarias como en las sesiones de trabajo. “Visus vino y debutó ante el Tamaraceite, esa cercanía entre el filial y nosotros tiene que existir”.

Lamentó “el golpetazo de la semana pasada” que se dieron en Pozoblanco y aseveró que ahora “están recargando pilas para la nueva fase”. Ahí podría poco a poco entrar Julio Iglesias con los de Germán Crespo. “Nuestro objetivo como club es que no finalice el curso sin participar para que en la próxima empiece con +2 o +3. Está en buena evolución y con el alta médica, pero la readaptación lleva un proceso”, explicó. Añadió que “competir en este momento y con lo que nos jugamos, no estamos para regalar minutos ni nosotros ni el filial”.

Alfaro, al ser preguntado por la posibilidad de ver alguna sorpresa en el once, respondió en tono de broma que “a lo mejor la sorpresa es que no hay sorpresa”. A continuación relató que “mínimo un cambio tiene que haber” por la ausencia de Djetei. “Buscamos el valorar el presente sobre todo y el objetivo teórico de un entrenador es tener el mayor número de futbolistas en la mejor condición posible para los matices que puedan ofrecer los partidos”. Agregó que “si siempre juegas a lo mismo y no te sales del guion, el rival te complica la vida”. La historia, como “una partida de ajedrez”, consiste en que “sin volvernos locos”, el contrincante “no sepa el que juega” pese a conocer la base.

La “versatilidad y equilibrio” de la Balona

En lo concerniente al adversario de esta jornada, Alfaro expuso que es “versátil y equilibrado”. Bajo su punto de vista “recibe pocos goles y no tiene números en ataque excesivamente brillantes, pero son buenos”. El preparador, Antonio Calderón, “conoce bien la categoría y el fútbol español”. También destacó el papel de Pito Camacho, el goleador blanquinegro al que tuvo en el Mirandés. “Es un equipo que se adapta bien a las circunstancias y yo sé el partido que quiero que pase, aunque luego hay que competir y saber que es un rival que tiene buenos números”. Debido a ello, presumiblemente habrá “varios partidos en uno mismo”.

El pasado mes de octubre de 2020, a escasos 10 días de arrancar la campaña 2020-21, el Córdoba CF se vio las caras contra la Real Balompédica Linense en Montecastillo. Pese a que el encargado del banquillo era Juan Sabas, a Alfaro le sirve ese precedente. “El resultado fue ajustado pero positivo. Es bueno tener esa referencia, las trayectorias de cada equipo siguieron su camino y muchos jugadores se volverán a ver sobre el césped”. Sin embargo, dijo que los envites amistosos tienen “sus matices”, ya que la tensión y la presión son “diferentes porque tiene que ser así”.

Los problemas para cerrar los encuentros

El técnico aragonés habló de las caras tan diferentes ofrecidas por el Córdoba CF desde su llegada. “Vueltas le damos quince mil buscando motivos y encontrando soluciones. El equipo, desde el principio de los partidos, los afronta para ir a por los rivales y que no se sientan cómodos”. Incidió en que “no hay órdenes nuca de repliegue en exceso” y lo ejemplificó con la línea habitual de susticiones realizadas. “Un porcentaje mínimo son defensivos”, estipuló. La idea es mantener “el nivel de intensidad, de fútbol, para ser capaces de controlar situaciones”, pero en determinados momentos “al equipo le cuesta”.

La “falta de control” está -repitió- “costando”, por lo que deben seguir “incidiendo en ella”. Esa será “una de las claves para este tramo final que se dará a cara de perro en lo futbolístico”. Si se consigue mejorar, ofrecerá “más tranquilidad y estaremos cerca de cerrar los partidos, otro aspecto que nos está costando”.