Todo empezó el pasado 18 de octubre cuando, sorprendentemente, Juan Sabas decidió dar la titularidad en el arco del Córdoba CF a Edu Frías. Ambos llegaron a El Arcángel en el verano del 2019, aunque con el primero señalado claramente como portero titular, tanto por su trayectoria como por la juventud del segundo. Así fue en la 19-20, en la que Becerra fue el elegido siempre, 27 jornadas, y solo dejó la posibilidad a Edu Frías, por sanción, en el encuentro del Córdoba en la Ciudad Deportiva de El Rosal, ante el Cádiz B (1-1).

Relacionadas De penalti en el último minuto

Durante las primeras cinco jornadas de la Liga 20-21 Sabas mantuvo su apuesta, pero la derrota en El Arcángel ante el Sevilla Atlético provocó que la visita a Linarejos tuviera aire de final, con el futuro del técnico madrileño en el aire. En esas primeras cinco jornadas, Edu Frías encajó cuatro goles y dejó la portería a cero en dos ocasiones: en el estreno liguero ante el Lorca Deportiva y en el empate sin goles, también en El Arcángel, ante el UCAM Murcia.

Sabas decidió realizar varios cambios y uno de ellos fue el de la portería. Así, Becerra se situó bajo el acto en la jornada 6 y tras el relevo en el banquillo, Pablo Alfaro le dio continuidad. Así, Becerra fue titular desde la sexta jornada de Liga hasta la 14, en la que enganchó la mejor racha defensiva de los blanquiverdes a las órdenes del técnico aragonés. En esos nueve encuentros de Liga, el de Badalona encajó nueve goles, dejando la portería a cero en cuatro ocasiones: En el Enrique Roca, ante El Ejido, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y en la visita al Artés Carrasco, todas ellas de manera consecutiva.

Si el partido en El Arcángel ante el Sevilla Atlético le costó el puesto a Edu Frías, el duelo en el Jesús Navas ante el filial sevillista provocó lo mismo con Isaac Becerra. A partir de la jornada 15, el más joven de los arqueros blanquiverdes recuperó la titular para las últimas cuatro jornadas de la primera fase regular de la Liga 20-21. Encajó cinco goles y dejó en una ocasión la portería a cero, en la visita al Santo Domingo, por lo que su bagaje en los nueve partidos ligueros jugados era de nueve goles encajados (a uno por partido), con tres porterías a cero, mientras que Becerra, en el mismo número de partidos encajó dos goles menos, dejando su portería a cero en cinco ocasiones, dos más que Edu Frías.

Quizás en las estadísticas habría que incluir los partidos de Copa, que coincidieron con la mejor racha del Córdoba CF en esta temporada. En ese caso, Edu Frías ha disputado con el Córdoba CF esta temporada once encuentros, en los que ha recibido otros tantos goles, once, dejando la portería a cero en cinco ocasiones.

Te puede interesar: Córdoba CF Isaac Becerra: "No era penalti y sabía por dónde lo iba a tirar"

Con el partido en Tamaraceite, en el que Becerra regresaba a la titularidad, igualaba el número de partidos oficiales entre él y Edu Frías. Tras el mismo, el de Badalona ha recibido siete goles en once partidos oficiales (tres menos que Frías) y sumó la sexta portería a cero de la temporada, una más que su competidor en la portería.

Ese penalti en el minuto 93, además de lo que suponía para el Córdoba CF, también representaba el momento para romper el equilibrio en la competencia por el arco blanquiverde. Isaac Becerrra lo detuvo y dio un paso significativo, probablemente definitivo, para mantener la titularidad hasta el final de temporada.