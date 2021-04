Pablo Alfaro mantuvo su criterio en lo que al once titular del Córdoba CF se refiere, y el pasado domingo alineó en el Juan Guedes a su equipo titular número 13 en otras tantas jornadas al frente del conjunto blanquiverde. De hecho, volvió a cambiar prácticamente medio equipo con respecto al que se enfrentó al Betis Deportivo, aunque es verdad que varios de esos cambios eran obligados por lesiones. Así, decidió dar otro giro en la portería alineando a Becerra en detrimento de Edu Frías, y lo cierto es que salió bien el cambio, ya que el de Badalona se convirtió en el héroe blanquiverde al detener el penalti en el minuto 93 que daba el triunfo a los cordobesistas. También introdujo como novedades a Javi Flores, Sidibé -su primera titularidad-, Xavi Molina y Manu Farrando, que regresaba tras cumplir su sanción ante el filial bético. Desde su llegada, el aragonés no ha repetido once titular, algo de lo que ya advirtió nada más aterrizar en El Arcángel. De hecho, para el encuentro del próximo domingo, ante la Real Balompédica Linense, también tendrá que cambiar el once, ya que Mohammed Djetei no podrá jugar por sanción y, además, existen otros condicionantes, como la más que posible convocatoria de Djak Traoré, ya recuperado de su lesión.

La particular visión del técnico blanquiverde no es exclusiva, ni mucho menos, ya que varios entrenadores mantienen también esa misma idea. Baste como ejemplo el próximo rival del Córdoba CF. Antonio Calderón llegó al banquillo de la Real Balompédica Linense en diciembre del 2019, dirigiendo a los linenses hasta ahora en 30 encuentros de Liga (11 la pasada temporada y 19 en la actual). Según recoge www.deportescg.es, el entrenador gaditano no ha repetido desde entonces ningún once titular y, de hecho, el equipo que salte de inicio a El Arcángel, el próximo domingo, será al número 31 distinto desde que dirige a la Balona, ya que uno de sus pilares en defensa, Fabrizio Danese, no podrá jugar por sanción, mientras que Antoñito, centrocampista de corte ofensivo, importante también para el técnico gaditano, es seria duda y está a la espera de realizarse unas pruebas para confirmar que no podrá viajar a Córdoba, el próximo fin de semana.

La ausencia de Fabrizio Danese toma relevancia si se tiene en cuenta que es el segundo jugador balono con más titularidades desde la llegada de Antonio Calderón, 25 en total entre la pasada y la actual temporada, siendo el predilecto de Calderón el pichichi de la Balompédica Linense, Pito Camacho. El delantero centro almeriense ha ido convocado en todos los encuentros de la actual temporada, iniciando solo tres desde el banquillo, siempre lejos del Municipal de La Línea: derrota en San Fernando (2-1), goleada en El Palmar al Sanluqueño (0-4) y triunfo en la última jornada liguera, en Marbella (1-2).

Así, el próximo domingo en El Arcángel (17.00 horas), Pablo Alfaro y Antonio Calderón sumarán entre ambos 34 alineaciones diferentes entre ambos equipos, Córdoba CF y Balompédica Linense, en la actual temporada 20-21.