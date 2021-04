El Córdoba CF ha regresado al trabajo este lunes con una sesión de activación en el campo pequeño de la Ciudad Deportiva en la que ha destacado el buen ambiente, la tranquilidad y las sonrisas, después de la victoria lograda el domingo en el Juan Guedes, ante el Tamaraceite, con el estreno goleador de Bernardo Cruz, que fue vital para el triunfo blanquiverde.

Relacionadas De penalti en el último minuto

Precisamente, el central cordobés es uno de los más afectados por las quemaduras provocadas por el césped artificial del campo canario. Su quemadura en el glúteo, al lanzarse para anotar el tanto de la victoria, ya fue tratado por el doctor Bretones a la finalización del encuentro y ha continuado hoy, aunque no ha sido el único.

También aparecieron las lógicas molestias y golpes, ninguno que suponga peligro para sus protagonistas. Por un lado, Xavi Molina, que mostraba una leve cojera al retirarse del campo de entrenamiento, pero nada que haga peligrar su participación ante la Balompédica Linense, el próximo domingo en El Arcángel, a las 17.00 horas, al contrario que Mohammed Djetei, que no estará a disposición del técnico blanquiverde tras ver en el Juan Guedes la quinta amonestación, por lo que será sancionado. Asimismo, Manu Farrando fue uno de los damnificados. De hecho, la amarilla que vio en la primera parte no fue el único motivo de que Pablo Alfaro le relevara por Álex Robles en el descanso. El defensa blanquiverde mostraba un hematoma ostensible cercano a la rodilla a la finalización de los primeros 45 minutos, por lo que era aconsejable que no participara en el segundo acto, al tener esa amonestación y también cierta limitación física.

Te puede interesar: Córdoba CF Isaac Becerra: "No era penalti y sabía por dónde lo iba a tirar"

Por lo demás, sesión suave en la Ciudad Deportiva. Los titulares realizaron ejercicios aparte durante los primeros 40 minutos para seguir luego tratamiento específico en El Arcángel, mientras que los suplentes continuaron a las órdenes de Alfaro otros tantos minutos ´mas. Con una excepción: Moussa Sidibé. El maliense, pese a ser titular por primera vez en Tamaraceite, no se marchó con los titulares en Las Palmas y continuó completando la sesión en la Ciudad Deportiva con el resto del grupo, entre los que sigue Ricardo Visus, jugador del filial que debutó en el Juan Guedes, siendo el futbolista número 29 en jugar con el Córdoba CF, esta temporada 20-21.