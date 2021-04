Bien está lo que bien acaba, aunque este Córdoba CF se hizo ayer un Thibaut Pinot en toda regla, cuando el francés, en plena forma, sube como un rayo hasta la cima del puerto y baja poniendo los pies en carretera en cada curva y, pese a ello, ganar la etapa. Un primer tiempo consistente, adelantándose a la recepción del balón, tácticamente convincente e individualmente irreprochable, dio paso a un segundo acto en el que, pese a jugar con superioridad, los blanquiverdes estuvieron a punto de echarlo todo por tierra. En la primera jugada del partido se adelantaron por mediación de Bernardo Cruz (2’) y en la última, un penalti de Xavi Molina sobre Quintero (93’), que lanzó el propio delantero canario, fue rechazado por Isaac Becerra, convertido así en héroe blanquiverde. Por lo tanto, los tres puntos dejan a los de Alfaro inmersos en la pelea por el segundo puesto de la tabla del Grupo 4D, pero no despejan dudas sobre la fiabilidad del equipo.

Se puede discutir prácticamente todo en el fútbol y más en este Córdoba CF, pero lo cierto es que los primeros 45 minutos de los cordobesistas en el Juan Guedes fueron casi impecables. Más por su planteamiento y trabajo sin balón que por su juego con la posesión que fue, como suele ser en este tipo de campos, intermitente. Pero en realidad es lo que necesita el conjunto cordobesista para crecer y, sobre todo, para creer en sí mismo. Todo lo que no sea trabajar, sobre todo en la presión, serán oportunidades al rival. La experiencia debería ser un grado y hasta ahora no lo ha demostrado, o no lo había hecho, el conjunto de Pablo Alfaro. El técnico blanquiverde planteó el encuentro como suelen ser estos choques. Atención al rechace, alejar al instante cualquier atisbo de peligro -y el peligro es simplemente que el balón ronde el área-, y moverse con rapidez en línea de tres cuartos, en los últimos 30 metros de campo. Suele desperdiciarse prácticamente cada balón, por aquello de la velocidad, pero es mejor fallar tú en esos últimos 30 metros que darle la oportunidad al adversario al error cerca de tu área.

Se le pone de cara

También hay que reseñar que todo se le puso de cara al Córdoba CF. García Verdura -ya se vio en la previa con sus estadísticas- es de gatillo fácil y en la primera jugada del encuentro le mostró amarilla a Jordán, lateral zurdo canario. 26 minutos después, Farrando provocaría la segunda y la consiguiente expulsión. Para colmo, de esa primera jugada surgió el gol cordobesista, con un disparo desde la frontal de Nahuel que rechazo Nauzet, rebañando Bernardo Cruz el balón para adelantar a los suyos. Pero el resultado no solo fue por ese aprovechamiento del Córdoba CF en esos momentos clave. Los de Alfaro trabajaron muy bien la presión, sobre todo en el centro del campo, para que el Tamaraceite no hiciera lo que más le gusta: combinar, tocar, pasar, mover en campo rival. Ahí, el Córdoba CF anduvo serio, tanto por la pareja conformada por Xavi Molina y Mario, como por la línea defensiva, en general. Apenas había que reseñar un par de llegadas de los locales, una a cargo de López Silva -en una de sus clásicas jugadas-, mientras que Javi Flores, en el ecuador de ese primer acto, pudo sentenciar el encuentro con un segundo tanto, que se estropeó por el larguero de la meta defendida por Nauzet. Un primer tiempo serio y que presagiaba, en solo 45 minutos, las mejores noticias para el final del encuentro.

Los presagios se fueron al traste desde el minuto 46, emprendiendo el Córdoba CF la cuesta abajo. Pese a estar en inferioridad, los cambios de Chus Trujillo y el bajón físico de los visitantes ya dejaron claro que la segunda mitad no se iba a parecer a la primera. Prácticamente en nada. Se pudo ver a López Silva en tres incursiones y, sobre todo, tocando balón, combinando con sus compañeros, lo que se había evitado hasta ese momento y que era el fuerte del Tamaraceite. A pesar de que Alfaro intentó sostener al equipo agotando los cinco cambios -algo poco usual en el aragonés-, la verdad es que el conjunto blanquiverde fue perdiendo terreno paulatinamente y, lejos de controlar el encuentro, se vio por momentos a merced de su rival, que pese a jugar con uno menos, logró el único objetivo al que podía aspirar: mandar centros al área tras la entrada del gigante Jonathan Quintero.

De tanto insistir, en la última jugada del encuentro -una falta botada por López Silva-, Xavi Molina cometía penalti sobre el espigado delantero canario, que fue el encargado de lanzar la pena máxima. Sin embargo, Becerra se erigió en la figura blanquiverde al detener el lanzamiento y salvar así dos puntos vitales para las aspiraciones cordobesistas.

Y tal y como está el Córdoba CF, todo vale. Incluso ganar por un penalti en el último minuto… fallado por el rival.

Ficha técnica:

0-UD Tamaraceite: Nauzet García, Aythami Alvarez, David García, Alberto, Jordán, Julio Báez, Casais, David González, López Silva, Asdrúbal y Eros Delgado.

Entrenador: Chus Trujillo.

Cambios: Jonathan Quintero por Eros Delgado (46’), Alejandro Pérez por Julio Báez (46’), Isma Fajir por David García (63’), Toni Segura por David González (71’), Alexis Ramos por Asdrúbal (71’).

1-Córdoba CF: Isaac Becerra, Farrando, Djetei, Bernardo, Jesús Álvaro, Xavi Molina, Mario Ortiz, Sidibé, Javi Flores, Nahuel, Willy Ledesma.

Entrenador: Pablo Alfaro.

Cambios: Álex Robles por Farrando (46’), Piovaccari por Willy Ledesma (68’), Moutinho por Sidibé (68’), De las Cuevas por Javi Flores (74), Ricardo Visus por Mario Ortiz (74’).

Gol: 0-1 (2’) Bernardo Cruz.

Árbitro: García Verdura (C. Catalán).

Tarjetas: Jordán (1’ y 27’, por lo que fue expulsado), Sidibé (31’), Farrando (33’), Djetei (36’).

Campo: Juan Guedes. Jornada 1, primera de la segunda fase de la Liga 20-21 en el Grupo 4D. Partido a puerta cerrada debida a la pandemia de coronavirus.