Pablo Alfaro, entrenador del Córdoba CF, comentó este sábado poco antes de tomar el vuelo a Las Palmas que la derrota ante el Betis Deportivo supuso "un final muy cruel, todo por lo que peleábamos se nos fue al traste en cinco minutos, por aspectos que no estaban en El Arcángel y por otros que sí dependieron más de nosotros", pero que en cualquier caso aquella derrota "es pasado" y en la actualidad "los hechos cuentan más que las palabras", por lo que la intención, este domingo, es sumar "los tres puntos, que en esta fase son muy importantes".

Para el aragonés, en esta segunda fase no se debe "pensar más allá del siguiente" partido, por lo que señaló que "el Tamaraceite es un club que por primera vez en su historia está en esta categoría, que lo está haciendo muy bien", alabó, avisando que la intención de los cordobesistas "es competir muy bien". "Tenemos que respetarlos, como hacemos con todos los rivales, pero también que ellos nos tengan el respeto debido", advirtió el preparador cordobesista, que insistió en que la intención de los suyos es "ganar el partido".

Se le recordó a Alfaro que se enfrentan dos de los equipos con la edad más alta del grupo, aunque el técnico blanquiverde valoró que "pararse ahora mismo a hacer esa reflexión, entiendo que son números llamativos, pero no hay más. Tenemos que jugar por tres puntos, tengamos la edad que tengamos", recalcó, "estemos en el estado de salud que estemos", por lo que "de cara a mañana no queremos darle más trascendencia".

Obviamente, también opinó Pablo Alfaro sobre el escenario del encuentro, de césped artificial. "Es diferente, sobre todo para los equipos que no estamos acostumbrados", señaló el técnico blanquiverde, que recordó que el Córdoba CF va a jugar su primer partido sobre dicha superficie en esta temporada. "Pero no valen excusas, no vale el viaje, no vale el horario, no vale nada, vamos a lo que vamos, a jugar al fútbol", reiteró Alfaro, que explicó que el de mañana es "otro partido con esta peculiaridad, por eso hemos entrenado en Miralbaida, para adaptarnos al bote, al balón y al rozamiento. No tiene que ser la más mínima excusa para ir allí a competir el partido", defendió el entrenador del Córdoba CF.

Finalmente, el técnico blanquiverde habló sobre la inclusión de Visus en la convocatoria. El habitual central con el filial blanquiverde es "un chico que lo está haciendo bien y por sus características nos puede echar una mano", contemplándolo más como un relevo para el centro del campo, "es quien mejor puede suplir si es oportuno y determinamos que sea así. Es uno más", finalizó Pablo Alfaro.