Bernardo: "Con López Silva, los problemas son menos problemas"

Aquella temporada 13-14, el Córdoba CF dejó un histórico ascenso a Primera División, pero muchas historias. Una de ellas, la de la amistad de José María López Silva y los hermanos Cruz. En concreto, Bernardo, no duda en afirmar que el domingo se va a «enfrentar a uno de los cuatro mejores amigos que me ha dejado el fútbol».

El central del Córdoba CF comenta que «hablamos un par de veces al mes y siempre nos enviamos mensajes por whatsapp, tonterías» (ríe). Pero el semblante se le torna serio cuando habla del onubense: «Creo que es una persona que, si el día de mañana sigo ligado a esta profesión, lo tendría en cualquier área de mi club», ya que «es una persona que irradia a su alrededor, que genera una positividad, una alegría, un contagio de buen rollo...». Bernardo Cruz se deshace en elogios hacia José María López Silva.

«Es un tipo de persona que no he vuelto a conocer en l a vida, ya no digo en el fútbol, sino en la vida», remarca el defensa blanquiverde para destacar la forma de ser de su rival, el próximo domingo. Y, finalmente, una confesión para cuando cuelgue las botas: «Si en un futuro estoy en algún área de un club, no dudaría en tenerlo cerca, porque con López Silva, los problemas son menos problemas».

López Silva: «Bernardo es positivo y va de frente, el tío»

José María López Silva recuerda que, «por suerte, lo conocí aquella temporada que logramos el ascenso. Le conocí a él y a su hermano, Fran. Y como él ha dicho, en el fútbol conoces a mucha gente, pero amigos, amigos, pocos», pero con el central del Córdoba CF tiene «la gran suerte de que sea uno de ellos». El onubense explica estar «muy contento de poder verlo el domingo, porque con esto de la pandemia no pude acercarme a Córdoba a verlo, tengo allí varios amigos, así que antes y después del partido recordaremos viejos tiempos».

Además, López Silva comenta que «no habrá whatsapp, esta vez será de persona a persona y, aunque haya protocolo covid, el abrazo no hay quien se lo quite». El extremo del Tamaraceite coincide en la idea trasladada por Bernardo Cruz sobre el futuro y el buen rollo generado entre ambos, hace ya casi siete años. «Nada, al final, en el fútbol es la gente de la que te rodeas y si te rodeas de gente positiva, los problemas se minimizan, son más pequeños», explica, indicando que «Bernardo es uno de ellos, siempre va al frente el tío. Ojalá que siga jugando al fútbol, pero si algún día tengo en un club algún area técnica será maravilloso poder compartirla con Bernardo». El domingo se enfrentan dos amigos.