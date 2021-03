La plantilla del Córdoba CF ya prepara una semana que se antoja clave en el futuro más inmediato de la entidad. Los hombres de Pablo Alfaro iniciarán este domingo en Las Palmas de Gran Canaria un nuevo desafío dentro de esta atípica temporada 2020-21. El nuevo objetivo que tienen por delante no es otro que alcanzar la Primera RFEF, y para ello tendrán que clasificarse en una de las dos primeras posiciones del subgrupo. La igualdad reinante entre los seis equipos en liza atisba unas jornadas repletas de tensión y emoción donde el que reúna las mejores condiciones deportivas se llevará el ansiado -y necesario- premio.

Recuperar el plano anímico, esencial

Los jugadores del Córdoba CF arribaron este lunes a la Ciudad Deportiva en torno a las 17:50 horas para su primera toma de contacto tras el descanso del domingo. Alberto del Moral, lesionado frente al Betis Deportivo durante el cierre del campeonato regular, no estuvo presente sobre el verde. Djak Traoré -además de Samu Delgado, que no cuenta con ficha federativa- permanecieron al margen junto al recuperador, Javier Poveda. El centrocampista, con un vendaje en su pierna izquierda, realizó carrera y tocó el esférico, aunque no parece que pueda estar disponilble en las próximas fechas.

Más tarde se unieron Mario Ortiz y Alberto Ródenas, algo que ya ocurrió el sábado pasado. Del filial formaron Ricardo Visus y Luismi Redondo, pero posteriormente se marcharon con Víctor Salas, el responsable de los servicios médicos, después de jugar y ganar el domingo frente al CD Utrera.

Si importante es llegar a pleno rendimiento en el plano físico, más lo es en el mental. El vestuario, tocado anímicamente después del fatídico desenlace de la temporada, entonó el mea culpa a las horas de caer ante el filial verdiblanco. El diseño del plantel se realizó para luchar por el ascenso a Segunda División, una circunstancia que a lo largo de estos meses no se reflejó de manera certera. Por ello, al igual que la cúpula directiva reconoció el fracaso absoluto en sala de prensa, los futbolistas continuaron con el discurso entonado desde las altas esferas del club y focalizaron todos sus esfuerzos en, como mal menor, llegar a la citada Primera RFEF.

Concienciados de ello, desde el comienzo pusieron empuje en la tarea encomendada. Esta vez se centró la actividad en lo físico dirigida por el preparador, Álex Prieto. A renglón seguido se dividieron en rondos y prosiguieron con un minipartidillo en dimensiones reducidas. Para acabar, se llevaron a cabo varios movimientos a balón parado.

El míster, Alfaro, estuvo muy encima en este instante pidiendo a los suyos un plus de esfuerzo. El director deportivo, Juan Gutiérrez 'Juanito', y Raúl Cámara -enlace del vestuario con la dirección deportiva- presenciaron desde el arranque la sesión de tarde del lunes en las instalaciones del Camino de Carbonell. En el tramo final apareció Javier González Calvo, el consejero delegado, que conversó con el resto de los trabajadores del club.

Varios escenarios de cara a los entrenos

Las sesiones preparatorias al choque contra la UD Tamaraceite resultarán, cuanto menos, llamativas atendiendo a lo que habitualmente se había planeado. Tras completar el lunes de trabajo, tanto el martes como el miércoles seguirán en la Ciudad Deportiva a las 10:30 horas. El jueves, a priori, se ejercitarán en El Arcángel a las 12:00 horas mientras que el viernes y el sábado lo harán en las dependencias del CD Miralbaida. Cabe recordar que el estadio isleño, el Juan Guedes, es de césped artificial, por lo que Alfaro y su cuadro técnico quieren adecuar los entrenos hacia esa superficie y sus dimensiones.