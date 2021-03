El entrenador del Córdoba CF, Pablo Alfaro, analizó el decisivo partido que les enfrentará al Betis Deportivo el domingo (El Arcángel, 12:00 horas). El aragonés reconoció que solo piensan en "ir a por la victoria" porque se trata del "único y vital objetivo" marcado en la hoja de ruta blanquiverde. La semana, tras vencer en El Ejido, fue "bien anímicamente", lo que reforzó el trabajo y dispuso "la conciencia suficiente" para afrontar el duelo final "sabiendo lo que nos jugamos y lo que nos sirve a nosotros".

Pero los cordobesistas no dependen solo de ganar a los verdiblancos y otro encuentro trascendental se disputará para el club en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Allí, el Sevilla Atlético se medirá al Yeclano Deportivo y, de conseguir los tres puntos, dejará sin opciones al equipo cordobés. El preparador reconoció que "los jugadores son humanos, no robots" y que es inevitable pensar en lo que ocurra en dicho compromiso. "Uno de mis grandes trabajos ha sido concienciarnos de lo que solo depende de nosotros; lo que ocurra fuera, lo que se pueda oír, en lo externo, podemos influir muy poco", subrayó. No obstante, agregó que "durante el transcurso del partido puedes tener mensajes positivos y negativos que pueden interesar o no", por lo que lo más sensato será saber "que llegamos con vida en el grupo" dentro de la igualdad reinante.

Un rival directísimo

El hecho de medirse a un plantel que también aspira a meterse entre los tres primeros -el filial de las trece barras, si logra el triunfo, se clasifica- no lo ha elegido él y "es lo que hay". El Córdoba CF debe fijarse "en las certezas y superarlas". Alfaro volvió a focalizar su discurso en el equilibrio de las escuadras pertenecientes al subgrupo B del Grupo 4. "Este grupo es muy potente e igualado, sobre todo en la parte de arriba, y es muy complicado ganar los partidos de seguido. El mal de altura aparece de verte ahí y sin diferencias". Sus pupilos deberán de "ser duros mentalmente, saber que hasta el último minuto tendrá trascendencia y que después, sin pensar en ello, la competición seguirá y deseamos, esperamos y soñamos que sea en el grupo de los tres primeros".

El entrenador prefirió centrarse en su adversario y no mirar al otro conjunto hispalense. "Es un equipo que tiene unas características muy definidas, buenos futbolistas, al pichichi de la categoría (Raúl García), son súper dinámicos y algunos van con el primer equipo y han debutado o debutarán". Les importa poco "jugar de visitante que de local" y se intentan "hacer dueños de los partidos", una continuidad que "les hace fuertes" bajo el mando de un Ruano al que tuvo de compañero en su etapa en el Mérida. Es lo único que puede "intentar manejar y contrarrestar para luego ofrecer lo que podemos ofrecer". La matinal dominical será "de móviles y de aplicaciones" y "lo que ocurra en la Ciudad Deportiva, que sea lo que tenga que ser".

Las "cosas extrañas" de las últimas jornadas

En lo concerniente al desarrollo de la última jornada y su pálpito, Alfaro comentó que esperaba "muchísima incertidumbre y nervios", una circunstancia donde habrá que "manejar la situación". El maño reiteró que "volverán a suceder cosas extrañas futbolísticamente hablando" y puso el ejemplo de la goleada sufrida por el Linares Deportivo precisamente ante el Betis Deportivo. "La afición que anime a los profesionales que estén en el campo y haremos todo lo posible para que a eso de las 14:15 nos veamos con una cara de satisfacción", aseveró. Porque, además, una de sus intenciones en sala de prensa fue "lanzar mensajes de positivismo y realismo" quedando a un lado condicionantes como el horario fijado. Y es que el día del envite será "muy bonito de fútbol de verdad, de tensión, de nervios y ahí está la trascendencia de lo que nos jugamos. Con ese afán tenemos que competirla y eso nos pone a los que nos gusta la competición", declaró.

Esperarán a Becerra y Ródenas

Habrá, nuevamente, variación en la alineación inicial por la sanción de Manu Farrando. Mientras tanto, permanecen pendientes de Alberto Ródenas e Isaac Becerra. Al atacante lo tienen "entre algodones debido a la situación muscular causada en El Ejido". El portero "mejoró bastante después de unas cuantas semanas de descanso activo". Solo les queda "esperar" para diseñar "el mejor once disponible y competirle al Betis Deportivo lo mejor que podamos y sepamos teniendo claro el partido que queremos".

Por último, Alfaro optó por esperar a la conclusión del duelo para responder si la temporada fue o no un fracaso para el Córdoba CF. "Somos conscientes del club y del proyecto que tenemos entre todos y de las dificultades, las competencias de los rivales, lo que somos y lo que son ellos". En tres días "tendremos rivales diferentes y un grupo diferente y plantearnos lo que pueda suceder más tarde, ya lo veremos", finalizó.