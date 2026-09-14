Crece la presión sobre el Ministerio del Interior por el aumento de la violencia del narco en Andalucía: "Es urgente que haya más recursos"

La memoria anual de la Fiscalía General del Estado de 2025 ha puesto el foco el aumento de la violencia del narco en Andalucía, en el uso de armas de guerra y en la presencia de bandas de los Balcanes y de Ucrania. Esta situación, que ya se ha puesto de manifiesto en episodios como el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en 2023 por una narcolancha o la colisión con varios heridos en Almería este mismo domingo, ha reabierto un tenso debate político, presente en la comunidad autónoma desde hace años, en torno a los recursos de los que disponen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La Junta de Andalucía, al igual que asociaciones como la AUCG y distintos sectores profesionales, presionan al Gobierno para que incremente el despliegue y censuran decisiones como la supresión de la unidad Ocón Sur. El Gobierno de España, por su parte, defiende los medios asignados y reclama al Gobierno autonómica que asuma responsabilidades en sus competencias como es el caso de la respuesta social en las zonas con más incidencia.

La presión sobre el Ministerio del Interior por la evolución del narcotráfico en Andalucía ha ido creciendo durante las últimas semanas. Primero fue el ex jefe de la Guardia Civil en Andalucía, Manuel Contreras, quien arremetió contra el cierre de la unidad Ocón Sur. Después, la memoria de la Fiscalía General del Estado que denuncia casos de violencia cada vez "más visibles y situaciones límite. A estas voces se sumó este lunes la fiscal jefa antidroga de la Audiencia Nacional en declaraciones recogidas por Canal Sur: "Estamos a tiempo de mejorar las cosas y de que eso se disminuya. Ver las playas narcolanchas, la agresividad con la que actúan no se veía. Han matado a cuatro guardias civiles y a un funcionario. Por ejemplo, se pueden crear juzgados especializados, está previsto y se puede hacer. Es necesaria una reacción como la que hubo en Galicia".

Y, finalmente, el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que en un mensaje difundido en redes sociales ha responsabilizado específicamente al Ministerio del Interior, inmerso en estos momentos en una compleja crisis por la gestión de Ceuta: "Hace unos días lo advertía la Fiscalía General del Estado en su memoria y ahora lo dice la fiscal jefa Antidroga de la Audiencia Nacional: el narcotráfico se expande en #Andalucía y es un problema estructural. Urgen más medios. Debe haber una respuesta del Gobierno central ya".

El PP Andaluz ha fijado precisamente este tema como eje del debate parlamentario en el inicio del curso político. Este miércoles se debatirá de hecho la proposición no de ley registrada por el grupo que tiene a Toni Martín como portavoz. En la iniciativa se reclama una mayor presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para la lucha contra el narcotráfico en Andalucía así como la recuperación de la unidad Ocón Sur.

En esta misma línea se ha expresado la Asociación Unificada de la Guardia Civil que ha reclamado más recursos al Gobierno de España tras la colisión que dejó cinco personas heridas, dos hospitalizadas, frente a las costas de Adra este domingo. "No se han hecho los deberes desde el Ministerio del Interior, no se han puesto recursos para la Guardia Civil y estamos recogiendo lo que hemos sembrado", ha manifestado el portavoz de la AUGC en Almería, Víctor Vega, quien ha incidido en la situación que atraviesa toda la costa andaluza, la cual está "minada de narcolanchas a plena vista".

El Gobierno defiende el despliegue y pide a la Junta que ejerza sus competencias

El Gobierno de España trata de rebajar la presión y de defender su estrategia en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía. "Ya hay un plan específico contra el narcotráfico en Andalucía: el plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, dotado con medios económicos, materiales y de personal específicos para combatir esta actividad criminal. Es una estrategia en la que se integran diferentes organismos estatales, en colaboración con entidades internacionales, que está en continua evolución para adaptarse al fenómeno internacional del narcotráfico", defiende el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

Según los datos difundidos por la Delegación del Gobierno Andalucía tiene ahora 4.096 guardias civiles y policías nacionales más que en 2018 y se han destinado 190 millones de euros para aumentar plantillas, dotar de nuevos medios materiales y tecnología, aumentar la especialización y formación de los agentes o trazar estrategias internacionales. "La efectividad del Plan Especial de Seguridad contra el narcotráfico es indiscutible como queda demostrado con sus resultados, con más de 48.000 operaciones policiales, más de 31.500 detenidos o investigados y 2.279 toneladas de droga aprehendidas", apunta Fernández.

En este escenario, el Gobierno de España reclama a la Junta de Andalucía que ejerza sus competencias para dar una mejor respuesta en el ámbito social en las zonas más golpeadas por el narcotráfico: "Los andaluces y andaluzas no sólo demandan acción policial, que es lo que está ofreciendo el Gobierno de España, sino alternativas laborales, de vivienda, de integración social y un refuerzo de la educación. Y esto está en manos de la Junta de Andalucía y de la decisión de hacerlo o no es de Moreno".

Fuente: El Correo de Andalucía