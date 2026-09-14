Atlantic Copper alcanza la "Champions League" del reciclaje: arranca en Huelva el proyecto CirCular, que recuperará los metales de móviles o tablets en desuso

Arranca el Proyecto CirCular de Atlantic Copper. El mayor productor de cobre y ácido sulfúrico en España ha inaugurado este lunes oficialmente la factoría que hará posible reciclar 60.000 toneladas al año de metales procedente de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso -como teléfonos móviles, ordenadores portátiles o tablets-.

Este proyecto, declarado de interés estratégico por la Comisión Europea y la Junta de Andalucía, permitirá a la compañía recuperar materiales como el cobre, oro, plata, platino o paladio. Además, "la nueva planta, una de las más innovadoras en el campo de la metalurgia en Europa y única en España", se incorporará dentro de las instalaciones de Atlantic Copper en Huelva, integrándose en la cadena de tratamiento de metales que ya realiza la multinacional.

Muestra de componentes electrónicos reciclables del Proyecto Circular de Atlantic Copper. / Rocío Ruz / Europa Press

"Es un hito histórico"

Javier Targhetta, presidente del consejo de administración de Atlantic Copper, ha mostrado su satisfacción por ver que un proyecto planteado hace unos años se haya convertido en una realidad tangible. "Se trata de un proyecto estratégico para Andalucía, España y Europa y los hitos que se alcanzan son históricos", ha destacado, al tiempo que ha asegurado que esta iniciativa supone "una declaración de confianza en el futuro, en el progreso y en el cuerpo social de Atlantic Copper".

En este sentido, ha destacado que, con una inversión de entre 550 y 600 millones de euros y la creación de 350 empleos, "Atlantic Copper alcanza la Champions League del reciclaje de la economía circular a nivel mundial".

En el acto han participado además el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja; el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; y la consejera delegada de la compañía, Macarena Gutiérrez.

Más de 20 años de experiencia en el reciclaje

Esta última -quien en la presentación de los resultados de la compañía el pasado mes de marzo aseguró que CirCular supondrá entre el 20% y el 30% de la facturación de la compañía- se ha mostrado orgullosa por alcanzar la meta de la apertura de la nueva planta. "Tengo que reconocer que siento muchísima ilusión en el día de hoy", ha señalado durante su intervención. Así, ha destacado que CirCular es un proyecto "que hace unos años era una ambiciosa idea y hoy es realidad industrial".

Gutiérrez ha echado la vista una década atrás, cuando Atlantic Copper empezó a abrir nuevos mercados y a plantearse nuevas oportunidades de crecimiento. "De esa visión nació CirCular", ha recordado, al tiempo que ha recordado que la compañía lleva más de 20 años reciclando. "No es nada nuevo para nosotros, aunque con este proyecto damos un salto decisivo", ha enfatizado.

Esta planta, ha abundado, permitirá a la multinacional recuperar hasta ocho metales críticos y estratégicos más allá del cobre, 60.000 toneladas "que equivalen a la chatarra que se genera en España". Será la cuarta más grande de Europa con este fin y la novena del mundo, ha añadido. "No es el final de un proyecto, sino el comienzo de una nueva etapa para Atlantic Copper", ha finalizado.

Calleja ha incidido por su lado en la dimensión europea de un proyecto “llamado a incentivar el reciclaje, que es en lo que consiste la economía circular: en pasar de una economía de usar y tirar a una economía circular a una en la que el residuo se convierte en un recurso”.

Moreno destaca la capacidad de Huelva para atraer inversión

Por su parte, Moreno ha destacado la labor de Atlantic Copper y también la capacidad de la provincia onubense para atraer inversión. "Huelva camina con paso firme y esto no es un hecho aislado. Capta un tercio de la inversión industrial que llega a Andalucía y no es por casualidad, sino porque se da un ecosistema favorable para que se deposite en el primer polo industrial que hay en España", ha señalado. Además, ha definido a CirCular como “un proyecto de mucho calado, con un enorme valor añadido para Andalucía, que afianza un modelo industrial sostenible que incorpora los principios economía circular.

Mientras tanto, la alcaldesa de Huelva ha puesto en valor este proyecto y su importancia para la ciudad. "Hoy no solo empieza una nueva planta, sino una nueva manera de entender la industria y Atlantic Copper es protagonista de una auténtica revolución tecnológica y medioambiental".

Fuente: El Correo de Andalucía