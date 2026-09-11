Andalucía planta batalla para blindar 10.000 millones de inversión en centros de datos y reivindica sus energías renovables para captar nuevos proyectos

La regulación de los centros de datos por parte del Gobierno central ha hecho saltar las alarmas entre grandes empresas del sector, compañías eléctricas y energéticas y también en comunidades autónomas como Andalucía, que aseguran verse perjudicadas por la medida. Esta semana, la administración andaluza ha registrado sus alegaciones a la norma, un documento en el que también destaca las bondades con las que cuenta la región para poder albergar este tipo de infraestructuras.

La Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública destaca que Andalucía es una comunidad que ofrece "ciertas ventajas" al despliegue de centros de datos. Entre ellas, subraya que tiene "un indudable potencial en la generación de energías renovables", a lo que se suma su ubicación como zona de paso entre Europa y África y entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, lo que "le otorga un potencial geoestratégico del que no disponen otras regiones en Europa", lo que le permite una alta conectividad, tanto terrestre como potencialmente de cables submarinos.

El gran escollo para la comunidad es conseguir altos niveles de eficiencia energética e hídrica. Los centros de datos se miden por el indicador PUE (Power Usage Effectiveness), que calcula cuánta energía extra se gasta en refrigerar los servidores. Con un clima como el andaluz, este desafío es más complejo que en otros lugares, como en el norte de Europa o en regiones españolas más frías, donde se usa el free-cooling (enfriar usando el aire exterior).

Centro de datos. / CIMIC / Europa Press

10.000 millones en 20 proyectos en la comunidad

El problema, según la Junta, es que la propuesta del Real Decreto planteado por el Gobierno exige los mismos requisitos a unas zonas que a otras sin contar con este tipo de cuestiones, lo que "no produce un trato igual, sino un efecto discriminatorio por razón de la ubicación, ajeno por completo al control del promotor y a la calidad de su diseño". En definitiva, podría llevar las inversiones a otros lugares más favorables climatológicamente hablando

Según aseguraba recientemente el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, la regulación del Ministerio para la Transición Ecológica sobre eficiencia energética en centros de datos compromete una inversión de más de 10.000 millones en 20 proyectos de este tipo en Andalucía. En España, esta cifra aumenta hasta los 60.000 millones y son las comunidades del sector son Madrid, Aragón y Cataluña.

"La norma no exige, en la práctica, el mismo esfuerzo tecnológico ni el mismo coste de inversión en Andalucía que en el norte peninsular o europeo, y orientará artificialmente las decisiones de localización hacia los territorios climáticamente más favorables", añade el documento, que abunda en que "penaliza a Andalucía frente a otras regiones y a España frente a otros países".

Alegaciones andaluzas: no correr más que la UE y tramitación por vía ordinaria

Otro de los puntos que lamenta la Consejería es que, asegura, la normativa planteada por España se adelanta a la europea en la materia. Es por ello que Andalucía solicita "no establecer, de manera urgente y precipitada, condiciones para el establecimiento de centros de datos en España que se signifiquen como especialmente restrictivas dentro del ámbito de la Unión Europea". En este sentido, señala que "no incluye estimación alguna del coste de adaptación para el sector ni un análisis de impacto territorial diferenciado por comunidad autónoma. Tratándose de una norma cuyo efecto material depende directamente de las condiciones climáticas del emplazamiento, la ausencia de ese análisis territorial refleja la no proporcionalidad de la norma y priva al sector y a las comunidades autónomas de los elementos de juicio necesarios", señala.

Además, la Junta exige que se opte por la tramitación ordinaria y abandonar la tramitación por vía de urgencia, "con el objeto de garantizar una amplia participación de las partes afectadas y que se haga prevalecer la necesidad de tomar en consideración las sensibilidades del sector, de las distintas comunidades autónomas y, en general, de los distintos agentes involucrados frente a unos motivos de urgencia que no quedan justificados en este momento por los acontecimientos descritos".

Centro de datos en EEUU. / JIM LO SCALZO / EFE

Compensación por el uso de agua no potable

Realizar un análisis del impacto de la norma tanto en proyectos en marcha como en proyección es otra de las alegaciones que ha presentado el Gobierno andaluz. Así, recuerda que el proyecto establece, en su disposición transitoria cuarta y hasta la fecha de aplicación del sistema europeo de etiquetado, una exigencia de PUE máximo de 1,15. "Presenta un importante desalineamiento y contradicción con la realidad del sector en España, que opera con infraestructuras con un PUE real medio de 1,36", señala , al tiempo que añade que "el elevado coste económico derivado supondrá un factor disuasorio para los inversores, especialmente en territorios como Andalucía".

La adaptación de este requisito a las necesidades de la industria y la adaptación del cálculo del WUE (Water Usage Effectiveness o Eficacia en el Uso del Agua) para agua no potable -distinguiendo de la que sí lo es para que el uso de esta última compute de manera ponderada conforme a su menor impacto medioambiental en el territorio (y que se priorice la utilización de terciarias), son otras de las medidas que ha presentado la Administración autonómica al decreto.

"La norma no incluye mecanismos de compensación y equilibrio entre la eficiencia energética y la hídrica según la zona climática, provocando efectos discriminatorios y perjudiciales para los territorios del sur como Andalucía", subraya el documento andaluz.

Y añade: "En un momento en el que Europa intenta reforzar su soberanía digital potenciando el establecimiento de centros de datos en sus fronteras, esta norma parece lanzar el mensaje de que no son infraestructuras por las que se apueste en España".

Efecto desincentivador de inversiones en la comunidad

La sexta alegación se refiere a los requisitos relativos a PUE y WUE, que, según la Junta, deben contemplar factores de corrección climática y ponderar los umbrales y el periodo de aplicación adaptándolos a las características de las zonas involucradas, "siempre que estas zonas contribuyan a la sostenibilidad al disponer de cuotas elevadas de generación de energías renovables". Se debe contemplar, añade, la puesta en marcha de mecanismos de flexibilización de requisitos a los promotores mediante compromisos vinculantes de inversión en proyectos locales de transición ecológica.

También aborda la integración de las energías renovables. Hay que recordar que la propuesta del Gobierno incluye que los centros de datos consuman nueva generación renovable, que deberá ser como mínimo del 80%.

"El efecto conjunto de estos nuevos requisitos que impone la norma es que la comunidad autónoma mejor dotada para suministrar energía renovable será también la peor situada para albergar la infraestructura tecnológica que habría de consumirla, con el consiguiente efecto desincentivador de inversiones en Andalucía y con repercusiones negativas en el desarrollo de la economía digital y la inteligencia artificial", advierte. A este respecto, añade que la norma reclama el respaldo horario de la energía consumida mediante generación renovable de nueva construcción y, simultáneamente, impone umbrales de eficiencia que resultan inalcanzables precisamente en Andalucía que aporta el 24 % de toda la nueva potencia renovable instalada en España.

Condiciones más flexibles para las administraciones públicas

Establecer un régimen transitorio que tenga en cuenta el grado de avance de los proyectos (según inversiones y obras realizadas, contratos y financiación comprometidas, …) para otorgar unos plazos de adaptación más amplios, el cumplimiento progresivo de los requisitos de la norma o la reducción de alguno de ellos, así como limitar la publicación a la información que el marco europeo establezca expresamente como pública son otras de las alegaciones presentadas.

Por último, la administración andaluza pide que se tome en consideración el interés general de las infraestructuras digitales promovidas por administraciones públicas para establecer condiciones más flexibles a la implantación de centros de datos, "de manera que se refuerce y no se penalice la prestación de servicios públicos".

Respuesta del Gobierno de España

El Gobierno de España, a través de la Delegación de Andalucía, ha destacado que el decreto ha comenzado un proceso de exposición pública precisamente para recabar todas las iniciativas de las comunidades autónomas. "El Gobierno plantea en el proyecto que para autorizar centros de datos mayores de 1MW de potencia eléctrica, entre otros requisitos, deben tener un valor añadido en el territorio, más allá de la mera inversión vinculada a la construcción para garantizar que su ubicación no supone un perjuicio para los municipios y personas que lo habitan, algo que no solo es razonable, sino exigible en una comunidad como la nuestra que desde hace año está sufriendo las consecuencias del cambio climático y la sequía", explica el Gobierno de España.

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"El Gobierno quiere un desarrollo ordenado y eficiente de los mejores centros de datos y evitar los problemas que un desarrollo desordenado ha producido en otros países, como Irlanda, Países Bajos o EEUU, donde se han aplicado moratorias por el incremento de los precios de la electricidad y surgen tensiones por el abastecimiento de agua. Y lo hace aplicando medidas pioneras que se están debatiendo en el ámbito europeo, desde una posición de liderazgo avanzado", resume el Ministerio.

Fuente: El Correo de Andalucía