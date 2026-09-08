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Investigan el robo de la bandera de Ceuta de la puerta del Ayuntamiento de Málaga

Los agentes revisan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en el propio edificio y en la vía pública

Imágenes de la concentración en Málaga en apoyo al pueblo de Ceuta.

Imágenes de la concentración en Málaga en apoyo al pueblo de Ceuta. / Álex Zea

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E.P.

Málaga

La Policía Local de Málaga está investigando la sustracción de la bandera de Ceuta que ondeaba a las puertas del Ayuntamiento de la capital, han confirmado fuentes municipales. Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo y el presunto autor tras llevar a cabo el robo habría huido en una bicicleta, según han indicado a Europa Press las mismas fuentes.

Los agentes revisan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en el propio edificio y en la vía pública para identificar al responsable, según la información adelantada por Diario sur.

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Reposición de la bandera

La bandera de Ceuta se instaló el 2 de septiembre, día en el que se celebró la concentración de apoyo al pueblo ceutí tras la llegada masiva de migrantes, y desde el Ayuntamiento ya han realizado la reposición en el mismo mástil de la fachada principal.

Fuente: La Opinión de Málaga

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