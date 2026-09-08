Convenio de colaboración
La Asociación de Vías Verdes de Andalucía (AVVA) desarrollará acciones de promoción de la salud con la federación Aspaym Andalucía
Andalucía cuenta con un total de 25 vías verdes que suman más de 800 kilómetros de longitud
La Asociación de Vías Verdes de Andalucía (AVVA) ha suscrito un convenio de colaboración con la Federación de Asociaciones Aspaym Andalucía "para el desarrollo de actuaciones conjuntas relacionadas con la promoción de la salud, el ejercicio al aire libre y la mejora de la calidad de vida de las personas con lesión medular y/o grandes discapacidades física”, explica la asociación en una nota de prensa.
Andalucía cuenta con 25 vías verdes (itinerarios ecoturísticos que discurren sobre antiguos trazados ferroviarios), que suman más de 800 kilómetros de longitud. Ofrecen condiciones de máxima accesibilidad y facilidad, garantizando su recorrido sin apenas esfuerzo físico por todo tipo de usuarios, incluidas las personas con movilidad reducida (niños, ancianos, personas con diversidad funcional...). Son rutas seguras para caminantes y ciclistas, ya que está prohibida la circulación de vehículos motorizados.
Itinerarios con impresionantes túneles y espectaculares viaductos
Son "itinerarios llenos de magia, con impresionantes túneles y espectaculares viaductos por los que antaño circulaban los trenes, con muchas de sus antiguas estaciones rehabilitadas para ofrecer servicios de alojamiento, restauración, alquiler de bicicletas o venta de productos locales".
Una asociación creada hace 15 años
La Asociación de Vías Verdes de Andalucía (AVVA) fue creada en 2011 para promover el desarrollo de las vías verdes andaluzas y optimizar su capacidad de dinamización socioeconómica del territorio.
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