Andalucía implanta este curso un máximo de 22 alumnos en Infantil

Andalucía reducirá la ratio a un máximo de 22 alumnos por clase en el primer ciclo de Educación Infantil, según ha anunciado este martes la consejera de Educación, Carmen del Castillo, quien subraya que se trata de un número de estudiantes por debajo del marco que establece el Gobierno central. Del Castillo, en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno, ha explicado que la reducción de la ratio se ampliará progresivamente primero a toda la Educación Infantil y luego a toda la Primaria aunque, ha detallado, más de la mitad de las aulas andaluzas de Infantil y Primaria están ya por debajo de los 20 alumnos.

Esta bajada de ratio se da cuando cae en Andalucía el número de alumnos en cifras récord -solo en este curso hay 30.322 estudiantes menos-, algo que desde el Gobierno andaluz se ve como una «gran oportunidad» más que como un problema puesto que, ha defendido la consejera, se apuesta por el aumento de la plantilla docente. Sobre los profesores, Del Castillo se mostró favorable a que quienes quieren estudiar Magisterio pasen por un examen extra que se sume a las pruebas de Selectividad: «A mí no me parecería mal que hubiera algún tipo de proceso de selección, además de los contenidos teóricos que tiene ahora mismo la prueba de acceso a la universidad para que llegaran los mejores a nuestros centros de educación».

Andalucía cuenta con 1.776.288 de estudiantes de enseñanzas no universitarias en el curso que empieza este mes entre en 7.248 centros educativos públicos, concertados y privados, atendidos por 131.525 docentes. La Consejería de Educación detalló que el 94,27% del alumnado está escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos con el 75,5 % en la enseñanza pública y el 18,7 % en la concertada. Una de las claves del nuevo curso está en la reducción de la natalidad, que permite bajar la ratio y que hace que desde el curso 2018/19, se haya bajado en 150.000 estudiantes en el sistema educativo no universitario andaluz.

Otro de los ejes de la política educativa para este curso es reforzar la Formación Profesional, ha explicado Del Castillo, donde se ha apostado por la formación virtual.

Más docentes

En total, la plantilla de los centros públicos crece hasta los 109.128 docentes, un 7,7% más que en 2018/19, explicó la consejera de Educación, quien afirmó que mañana jueves volverán a las clases 690.624 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial.

El día 15 será el turno de Secundaria, Bachillerato, FP y adultos, así como Artes Plásticas y Música y Danza (887.532 estudiantes), mientras el día 21 Idiomas y las artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático, con 86.738 estudiantes. El día 3 lo hicieron los escolares de menos de 3 años.

Dentro del refuerzo de plantillas, Andalucía contará con 4.309 docentes más en la red pública y, de esos, 2.096 estarán en atención al alumnado con necesidades especiales y a diversidad; 1.216 en FP; 705 en el refuerzo académico, especialmente en matemáticas y lectura; y 292 en digitalización del sistema. Además, 787 maestros de Primaria y especialistas en Audición y Lenguaje y en Pedagogía Terapéutica se incorporarán a los centros públicos, que se suman a los 209 docentes que incorpora la red concertada. La consejera ha explicado que la plantilla de especialistas roza los 15.000 profesionales (14.916) en este nuevo curso, 930 efectivos más que el año anterior y un incremento que roza el 63 % respecto al curso 2018/19.

A todo esto se suma, añadió Carmen del Castillo, el que el Gobierno andaluz ha destinado cerca de 1.000 millones de euros en ayudas a las familias andaluzas en el ámbito escolar con una media de 860 euros para el curso escolar por familia para libros de texto, comedor, transporte o actividades complementarias.