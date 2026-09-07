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Crisis migratoria

Juanma Moreno avisa del "efecto llamada" que supondría que los migrantes llegaran a la península

El presidente de la Junta de Andalucía asegura que "todos los especialistas" recomiendan que esas personas vuelvan a Marruecos

Juanma Moreno en Madrid.

Juanma Moreno en Madrid. / Eduardo Parra / Europa Press

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EFE

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expuesto este lunes que la Unión Europea (UE) ya ha advertido del "efecto llamada inmediato" que supondría que migrantes de los que entraron a Ceuta de forma irregular "pasaran" a la península, ya que habría "una nueva sacudida en la frontera y otra invasión".

Moreno, que ha arropado en un foro en Madrid al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha dicho a los periodistas que la UE "ya ha advertido de que no pueden pisar la península" porque si entran en la Europa continental "el efecto llamada será enorme".

Ha indicado que "todos los especialistas" recomiendan que esas personas vuelvan a Marruecos, pero para eso "el Gobierno se tiene que arremangar y ponerse a trabajar desde ya".

Ha lamentado que todavía no haya "datos precisos" de cuántos migrantes siguen en Ceuta de manera irregular y ha denunciado la "descoordinación, falta de planificación, falta de tensión e indolencia abrumadora" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Critican una situación "caótica"

Moreno ha considerado que la situación en Ceuta está siendo "caótica" por esta razón y que es "un polvorín" en el que pueden ocurrir "consecuencias imprevisibles si nadie hace nada".

Ha criticado los intentos del PSOE por "demonizar" la figura de Vivas, ya que "todo el mundo conoce su trayectoria" y es "un referente de la convivencia de las cuatro culturas que viven en Ceuta", y una persona "prudente, sensata y además suficientemente madura" para actuar siempre "con lealtad institucional".

Sin embargo, ha añadido que una cosa es que "uno sea correcto, educado y leal institucionalmente" y otra es "aguantar y soportar la dejación de funciones del Gobierno y del señor Sánchez".

Respuestas de la oposición

Por su parte, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "instar a la prevaricación" puesto que habla de "incumplir" la norma que obliga a las comunidades autónomas a acoger a los menores vulnerables.

Maíllo, en un audio enviado a los medios de comunicación, hace referencia a las declaraciones del presidente andaluz en las que ha advertido del posible "efecto llamada" del traslado de los menores migrantes que han llegado a Ceuta a la península.

Para Maíllo, el discurso de Moreno empieza a ser "cruel desde el punto de vista humanitario" porque "mientras el PP convierte a Ceuta en una crisis", el centro del debate son "niños y niñas".

Muerte de un menor

El líder de IU ha recordado cómo ha muerto en Ceuta un menor migrante de 17 años que padecía diabetes y cómo "la extrema derecha ha llegado a llamarle invasor".

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"Hay que estar muy podrido moralmente para mirar a un chaval de 17 años muerto y no ver a una persona vulnerable", ha lamentado Maíllo, quien ha opinado que Ceuta necesita "soluciones" y no "propaganda".

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