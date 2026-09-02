El paro sube en 3.394 personas en agosto en Andalucía, aunque la cifra total de desempleados es la más baja desde 2007

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo sube en 3.394 personas en agosto en Andalucía en relación al mes anterior (0,64%) hasta los 530.256 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La comunidad aumenta el número de parados tras encadenar cuatro meses liderando la caída del paro a nivel nacional. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2007. En el último año el desempleo acumula un descenso de 62.355 parados, lo que supone un 10,52% menos.

El paro subió en todos los sectores menos en la agricultura

Por sectores, el paro subió en todos excepto en Agricultura, con 869 menos. Así, las subidas estuvieron encabezadas por Servicios, 2.610 más; seguido de Construcción, con 1.082 más; Sin Empleo Anterior, 325 e Industria, con 246.

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (365.996), Sin Empleo Anterior (60.779), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (28.251), Industria (28.943) y Construcción (46.287). En cuanto a sexos, de los 530.256 desempleados registrados en julio, 323.166 fueron mujeres y 207.090 hombres.

Málaga se libra del aumento de desempleados

El paro subió en todas las provincias excepto en Málaga (-409), siendo Sevilla donde hubo mayor subida (1.457), seguida por Córdoba (545); Granada (457); Jaén (393); Almería (384); Cádiz (328) y Huelva (239).

En agosto se registraron 208.756 contratos en Andalucía, un 5,55% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 78.485 fueron contratos indefinidos y 130.271 contratos temporales.

Asimismo, a nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras el ascenso de agosto, el número total de desempleados se situó en 2.355.918 personas, manteniéndose por debajo de la cota de los 2,4 millones y firmando su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007, en el periodo previo a la crisis financiera, ha subrayado el Ministerio.

Pese a ello, el descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de agosto desde 2019, cuando el desempleo subió en 54.371 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en agosto en seis ocasiones y ha subido en 25. El mayor descenso fue el de agosto de 2021, cuando disminuyó en 82.583 parados, mientras que el mayor aumento fue el registrado en 2008, cuando la crisis financiera elevó el desempleo en más de 103.000 personas en ese mes. En agosto del año pasado, el paro subió en 21.905 personas. En términos desestacionalizados, el paro registrado aumentó en 15.137 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 70.593 personas, lo que supone un 2,91% menos, con un retroceso del paro femenino de 52.974 mujeres (-3,6%) y una caída del desempleo masculino de 17.619 varones (-1,8%).

Servicios impulsa el aumento del desempleo

Por sectores, el paro registrado aumentó, sobre todo, en los servicios, con 28.563 desempleados más (+1,7%), seguido de la construcción (+4.669 parados, +2,9%) y la industria (+3.731 desempleados, +2,1%).

Por contra, bajó en la agricultura en 912 personas (-1,3%), mientras que aumentó en 8.368 personas (+3,5%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El paro avanzó en agosto en ambos sexos, aunque el incremento fue ligeramente superior en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino subió en 22.741 mujeres en comparación con julio (+1,6%), mientras que el masculino se incrementó en 21.678 desempleados (+2,4%).

Así, al finalizar el octavo mes de 2026, el número total de varones en paro se situó en 937.161 desempleados, mientras que el de mujeres totalizó 1.418.757 desempleadas, registrando su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2008.

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años subió en 36.251 desempleados en agosto (+1,7%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años aumentó en 8.168 personas (+5,1%).

No obstante, el paro entre los menores de 25 años se mantiene por debajo de la barrera de los 170.000, situándose en 167.730 parados.