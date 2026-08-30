El intercambio de casas en Andalucía sube un 30% en 2026 y alcanza 3.510 movimientos

El intercambio de casas en Andalucía ha aumentado un 30% en 2026, con 3.510 movimientos más respecto a 2025, de manera que en la comunidad andaluza se han llevado a cabo 15.078 intercambios el presente año hasta la fecha, el 60% de ellos domésticos.

Según datos facilitados a Europa Press por Home Exchange, empresa dedicada al intercambio de vivienda, han superado los 15.000 intercambios en lo que va de año. De ellos, 4.730 únicamente en los meses de julio y agosto, lo que supone un incremento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, el total de casas en la comunidad andaluza se sitúa en 9.200 y es la provincia de Málaga quien tiene el mayor número de viviendas participantes con 2.289, dejando en segundo lugar a Sevilla con 1.753, Cádiz con 1.743 y Granada con 1.461. Igualmente, el resto lo ocupan la provincia de Almería con 785 junto a Huelva con 754, mientras que Córdoba y Jaén se encuentran los últimos con 287 y 156 casas.

En cuanto a los miembros activos, 8.400 forman parte de este modelo en la región andaluza en 2026 hasta la fecha, situando a la misma la segunda a nivel nacional por detrás de Cataluña. Así, las principales ciudades a las que viajan los usuarios tanto a nivel nacional como internacional son Madrid, París, Barcelona, Sevilla y Granada. Asimismo, en lo que respecta a las ciudades de origen de los visitantes destacan Sevilla, Madrid, Granada, Barcelona y París.

De este modo, el 44% del perfil de los participantes de la entidad son familias con niños o adolescentes, mientras que el 36% son parejas sin hijos, el 10% mayores de 65 años y el 8% personas que viajan solas.

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En declaraciones a Europa Press, la portavoz de Home Exchange en España, Pilar Manrique, ha indicado que «se estima que viajar intercambiando casas te puede ahorrar en torno al 35% del presupuesto total del viaje».