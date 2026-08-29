Las playas de Chipiona, El Puerto de Santa María y Rota cerradas por riesgos para la salud mantendrán la prohibición al baño todo el fin de semana

Los bañistas tendrán que desplazarse. Las cinco playas de la provincia de Cádiz cerradas al baño por motivos sanitarios permanecerán con la prohibición durante todo el fin de semana. Según han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad a El Correo de Andalucía, hasta el lunes no se obtendrán los nuevos resultados que, en caso de ser positivos, permitirán la reapertura de estos arenales al baño.

Este mismo jueves se tomaron mediciones de nuevo para tratar de abrir las playas cuanto antes. Sin embargo, según las voces de la cartera consultadas los resultados estarán disponibles a partir del lunes, por lo que el baño permanecerá prohibido. Quienes omitan esta prohibición y se sumerjan en las aguas de las playas afectadas podrían padecer gastroenteritis. Todo, si no se encuentra riesgo sanitario.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz informaba este jueves que se había decretado a prohibición del baño en cinco playas de la provincia. Fuentebravía, Aculadero-Puerto Sherry y Aculadero, situadas en el término municipal de El Puerto de Santa María, así como a Micaela, en Chipiona; La Cachucha, en Puerto Real; y Punta Candor, en el municipio de Rota.

Las pruebas se tomaron el pasado lunes

En las zonas afectadas de Puerto Real, Aculadero y Chipiona la decisión se ha tomado tras encontrar niveles de Escherichia coli (E. coli) y de enterococos superiores a los establecidos para las aguas de baño. Además, en la playa de Fuentebravía los análisis han detectado niveles de enterococos intestinales superiores a los fijados por la normativa y en Punta Candor el parámetro supera los valores establecidos de Escherichia coli (E. coli).

Estas muestras se tomaron el pasado lunes 24, como parte del programa de seguimiento regular y periódico (cada 15 días) de la calidad sanitaria de las aguas de baño. Desde la Junta se ha pedido a los ayuntamientos afectados que informen a vecinos y veraneantes sobre la situación sobre las causas que han podido provocar esta situación y que apliquen las medidas correctoras necesarias para poder recuperar los niveles aceptados en los parámetros microbiológicos que se han visto alterados.

El seguimiento forma parte del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Baño de la Secretaría General de Salud Pública y Promoción de la Salud de la Consejería competente, que durante la temporada alta de baño emite informes quincenales sobre la calidad del agua. Este programa realiza el control de 304 zonas de baño de Andalucía, de las que 278 corresponden a zonas marítimas y 26 a zonas continentales, con informes periódicos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

APEMSA NIEGA RELACIÓN DE LA DEPURADORA

La empresa municipal de El Puerto de Santa María, Apemsa, ha señalado en un comunicado que, tras analizar los registros operativos de la estación depuradora, "no existe ninguna relación entre el funcionamiento de la EDAR y la alteración de los parámetros microbiológicos detectados" en las playas de Fuentebravía y de Aculadero-Puerto Sherry.

Como se ha señalado, las inversiones realizadas en los últimos años permiten que el rendimiento de la EDAR "se mantenga en los meses de verano, a pesar del aumento en los caudales de agua tratada por el incremento de población propio de la temporada turística". El 24 de agosto, día en que la Junta de Andalucía tomó las muestras de agua, se produjeron fuertes lluvias que activaron los aliviaderos del sistema de saneamiento a primera hora de la mañana. Estos sistemas de alivio son elementos de protección de la red de alcantarillado que evitan posibles inundaciones en la ciudad y daños graves a las infraestructuras.

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Así, se ha defendido que su entrada automática en funcionamiento en episodios de fuerte lluvia "está prevista y autorizada por la normativa ambiental", y de forma específica en la autorización de vertido otorgada al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por parte de la Junta de Andalucía. El gerente de Apemsa, Juan Ángel Poyatos, ha asegurado que esta misma incidencia en la calidad del agua de baño se ha dado en otros municipios vecinos --Chipiona, Rota y Puerto Real--, por lo que "es muy probable que se deba a la coincidencia de la toma de muestras durante un episodio de lluvias muy intensas en el que seguro que también se han activado durante unas horas los puntos de desbordamiento del alcantarillado".

Fuente: El Correo de Andalucía