Las exportaciones agroalimentarias en Andalucía alcanzan los 9.326 millones de euros en el primer semestre de 2026, de las que 714 son de Córdoba

El valor de las exportaciones agroalimentarias de Andalucía en el primer semestre de 2026 ha aumentado casi un 1% más con respecto a los mismos meses de 2025. Los datos analizados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, apuntan concretamente a que Andalucía ha comercializado en el extranjero casi cuatro millones de toneladas de alimentos y bebidas (3.995.449 toneladas) valorados en 9.326 millones de euros en el primer semestre de este año. De estas, en Córdoba han sido 303.107 toneladas por 713,8 millones de euros.

En relación al montante nacional, que supone 39.819 millones de euros, Andalucía concentra el 23,4% del valor y prácticamente uno de cada cuatro euros obtenidos en España por estas exportaciones se corresponde con la venta de productos agroalimentarios de este territorio.

Por provincias, Almería lidera las exportaciones agroalimentarias de Andalucía, tanto en valor como en volumen. Así, se sitúa a la cabeza con ventas de más de 1,7 millones de toneladas por valor de 3.059 millones de euros en los primeros seis meses del año. Esto significa que el valor de las exportaciones en esta provincia aumenta casi un 16% con respecto al mismo periodo el año anterior.

En el caso de la provincia de Cádiz, durante este periodo se han vendido 271.671 toneladas por 514,3 millones de euros. De otro lado, en Granada, en estos meses se han exportado 175.862 toneladas de productos agroalimentarios por valor de más de 561 millones de euros; en Huelva, 387.622 toneladas valoradas en más de 1.512 millones de euros; y en Jaén, 42.248 toneladas de alimentos y bebidas que en el mercado han alcanzado los casi 193 millones de euros.

El territorio malagueño, por su parte, ha acumulado en los seis primeros meses de 2026 ventas internacionales de 256.871 toneladas por valor de 776 millones de euros; y, por último, desde Sevilla se han exportado en este periodo 835.793 toneladas valoradas en 1.996 millones de euros.

En cuanto a grupos de alimentos, destacan en primer lugar las legumbres y hortalizas frescas con más de 3.040 millones de euros en exportaciones en el primer semestre de 2026. En segunda posición se encuentran las frutas y frutos en fresco, que alcanzan los 2.407 millones de euros por ventas en mercados extranjeros en este mismo período; y tras estas transacciones, en tercer lugar, se posicionan las grasas y aceites de origen animal o vegetal con 2.274 millones de euros.

Más de 1.174 millones en ventas de AOVE

Por productos, el aceite de oliva virgen extra (AOVE) ocupa el primer lugar del ranking de los principales productos exportados en Andalucía en valor con ventas que superan los 1.174 millones de euros en el primer semestre del año. En segundo lugar están los pimientos, con 794 millones de euros en exportaciones y una subida de más del nueve por ciento con respecto al mismo periodo en 2025.

El tercer lugar lo ocupan las fresas con ventas de más de 668 millones de euros y una subida del 1,8 por ciento con respecto a estos meses en 2025; mientras que el cuarto lugar es para los pepinos, un producto que ha supuesto más de un 20 por ciento de subida con respecto al mismo periodo en 2025 al alcanzar los 558,6 millones de euros en exportaciones.

Alemania concentra casi el 20% de las ventas

En cuanto a los principales destinos de las exportaciones de alimentos y bebidas desde Andalucía, Alemania es el primero del ranking con el 19,7% del total de ventas en el sector agroalimentario a nivel andaluz. Durante este primer semestre se han vendido más de 1.833 millones de euros, lo que supone un 4,3% más que en el mismo periodo el pasado año.

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Seguido de Alemania, Francia ocupa el segundo lugar con ventas por valor de más de 1.137 millones de euros, es decir, el 12,2 por ciento del total de las exportaciones agroalimentarias andaluzas en los seis primeros meses del año. Por último, Italia ocupa el tercer lugar con ventas por 894 millones de euros y supone un 9,6 por ciento del valor de ventas agroalimentarias totales en Andalucía.