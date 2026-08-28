Detenido un hombre por el asesinato de su pareja en un posible crimen de violencia de género en Isla Cristina

Un hombre de 60 años ha sido detenido por la Guardia Civil en Isla Cristina después de haber asesinado presuntamente a su pareja, una mujer de 47 años, en un posible nuevo caso de violencia de género. Los agentes se encontraron con el cuerpo de la víctima, que presentaba múltiples heridas de arma blanca, en la playa La Gaviota, en la Avenida del Atlántico del municipio onubense.

La alerta saltó en el servicio de Emergencias 112 a las 8:50 de la mañana avisando de que había una mujer en la playa que "no se movía". Hasta el lugar de los hechos se trasladaron los servicios sanitarios, que solicitaron la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La víctima, según se ha sabido, era de origen alemán y el presunto asesino, de nacionalidad italiana.

En un comunicado, la Guardia Civil de Huelva detalla que el cuerpo sin vida ha sido localizado alrededor de las 9:00 de la mañana. La Benemérita investiga los hechos y ha procedido a la detención de la pareja de la víctima por su presunta relación con los hechos. "Todas las hipótesis permanecen abiertas, sin descartarse que pudiera tratarse de un caso de violencia de género", insisten los agentes en el comunicado.

Según ha precisado el Instituto Armado, la pareja tiene su residencia habitual en Alemania y estaban realizando una ruta turística en autocaravana por distintos puntos del país. Del presunto asesino, añaden, no existen registros de antecedente en territorio español y la víctima no estaba incluida en el Sistema Integral de Violencia de Género en España.

El detenido, que no opuso resistencia a la hora del arresto, pasará a disposición judicial en los próximos días, según ha confirmado la Guardia Civil de Huelva.

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De confirmarse, sería la víctima número 12 por violencia machista en lo que va de año en la comunidad. Hasta ahora, Andalucía concentra 11 de las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año y cerca del 27% de las víctimas registradas en el Sistema VioGén del Ministerio del Interior. 27.885 casos activos acumula Andalucía hasta este pasado julio. 27.885 mujeres asediadas por el machismo. Un número que, por desgracia, no para de aumentar.

Fuente: El Correo de Andalucía