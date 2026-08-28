Comercio
Mercadona cambia su horario en Andalucía a partir de septiembre: esta es su nueva hora de cierre
La cadena de supermercados amplía la atención al público con la llegada del verano
Adiós al verano y a las vacaciones, y vuelta a la rutina con la llegada de septiembre. El final de los meses estivales trae novedades en la cadena de supermercados Mercadona que, como cada año adapta el horario de alguno de sus establecimientos de Andalucía a las necesidades de la temporada estival, con ampliación de horas de apertura y atención al público en domingos y festivos, especialmente en puntos del litoral andaluz.
Con 346 establecimientos en la región, el cambio de horario impactará significativamente en los puntos de venta del litoral andaluz y en las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería.
Los puntos de venta seleccionados han prolongado durante media hora más su horario de apertura entre el 22 de junio y el 30 de agosto, manteniendo sus puertas abiertas de 9.00 a 22.00 horas.
Además, en los locales ubicados en zona de gran afluencia turística, es decir, aquellos situados en las zonas de costa, los supermercados han abierto los domingos y festivos en horario de 9.00 a 15.00 horas, algo que tampoco es lo habitual en esta cadena.
Nuevo horario de Mercadona
Con la llegada de septiembre, a partir del lunes 31 de agosto, todos los supermercados volverán a su horario habitual, que mantiene todo el año a excepción de fechas puntuales como Nochebuena o Nochevieja, en los que adaptan su horario de apertura.
Así, los establecimientos de Mercadona abrirán de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas.
Apertura en festivos
Como es habitual, y tras la excepción estival, los establecimientos de la cadena cerrarán los domingos y festivos, incluidos aquellos con apertura autorizada por parte de la Junta de Andalucía.
Consulta aquí el horario de tu Mercadona
Ambas medidas se aplican a locales seleccionados, por lo que se recomienda consultar el horario en la página web de Mercadona, introduciendo la localidad, el código postal o la dirección del supermercado en cuestión.
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