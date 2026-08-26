Las reclamaciones por daños en los terremotos de Granada superarán los 100 millones de euros en más de 60.000 inmuebles o vehículos

60.000 solicitudes de viviendas y comunidades de propietarios por un valor de más de 100 millones de euros. Esta es la estimación del impacto en el consorcio de compensación de seguros del enjambre sísmico que ha sufrido Granada durante este mes de agosto que supera ampliamente el precedente de 2021. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha puesto estos datos encima de la mesa durante la reunión que ha mantenido con alcaldes y alcaldesas de municipios afectados en la que se ha comprometido a acelerar los pagos y los trámites ante un ritmo de solicitudes que avanza prácticamente con unas 2.000 nuevas cada día.

El ministro de Economía ha detallado de esta forma que hasta el momento se han recibido ya 27.500 solicitudes de compensación a través del consorcio por un valor de 71 millones de euros. Pero que el ritmo de entrada de reclamaciones se mantiene en torno a 2.000 al día lo que hace prever que en los próximos días se van a llegar a multiplicar hasta llegar a 60.000 por un valor de 100 millones de euros, dejando así muy atrás el balance de los últimos terremotos de 2021 tras los que se registraron 13.000 solicitudes de compensación por daños por un importe de 17 millones de euros.

De momento, prácticamente la totalidad de las reclamaciones registradas son de viviendas y comunidades de propietarios. Concretamente, 25.797 por un importe de 65,5 millones de euros. Asimismo, se han contabilizado 1.241 de comercios y almacenes valoradas en 5,3 millones; 304 de oficinas por un valor de 844.000 euros; 71 por inmuebles de uso industrial (235.000 euros) y dos de obras civiles que suman 55.751. Junto a esto, de momento sólo se han tramitado 36 de vehículos por daños valorados en 91.764 euros.

Un edificio con desperfectos en Granada / @PEPETORRES / EFE

"Estamos poniendo todos los medios para atender las solicitudes de la población de la forma más rápida", destacó el ministro Cuerpo quien anunció un refuerzo inmediato en el número de peritos que pasará de los 150 actuales a 250. "Queremos dar una respuesta ágil y eficaz a esta situación", apuntó el ministro quien destacó que ya hay un profesional asignado a más de la mitad de las solicitudes tramitadas (en torno a 15.000).

Asimismo, en cuanto a los pagos, el Gobierno de España ha trasladado a los ayuntamientos el objetivo de acelerar los expedientes al máximo para reducir unos plazos que se encuentran aproximadamente entre los tres y cuatro meses. De hecho, ya se están produciendo los primeros abonos para las primeras reclamaciones que afectan especialmente a edificios del municipio de Armilla.

Zona catastrófica

Junto a estas indemnizaciones por los daños, el Gobierno de España trabaja en distintas líneas de ayudas que se puedan realizar a los vecinos de las poblaciones afectadas. Para ello, se va a poner en marcha la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil, lo que se conoce como zona catastrófica. Esto permite de hecho la tramitación de ayudas económicas para la población y para los negocios afectados por los seísmos.

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Este compromiso ha sido trasladado por el vicepresidente Carlos Cuerpo durante su reunión con 18 alcaldes y alcaldesas de los municipios de la provincia que han registrado mayores daños por el enjambre sísmico. Asimismo ha estado presente una asociación conformada precisamente para reivindicar ayudas y medidas ante los efectos de los terremotos.

Fuente: El Correo de Andalucía