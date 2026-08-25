La Alhambra reabre gradualmente sus recorridos desde este miércoles tras el descenso de la actividad sísmica

El Patronato de la Alhambra y el Generalife, adscrito a la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, ha informado de que el conjunto monumental de la ciudad de Granada iniciará este miércoles la reapertura progresiva de sus recorridos habituales tras la estabilización de la estabilidad sísmica.

"El descenso sostenido de la actividad sísmica registrado en la capital nazarí en los últimos días permite la reapertura completa del Generalife y del 95% de los Palacios Nazaríes", señalan en un comunicado de prensa.

Así, a partir de este miércoles, el público podrá volver a visitar espacios como el Partal, el Paseo de las Torres y la Sala de la Barca. Además, si se mantiene la tendencia de estabilización de la actividad sísmica, el jueves también se recuperará el recorrido habitual por la Sala de Dos Hermanas, las Habitaciones del Emperador, el Patio de la Reja y el Patio de Lindaraja, restableciendo la conexión con el Partal.

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"Por el momento, y como medida de prudencia, la Sala del Trono del Palacio de Comares y la Alcazaba permanecerán cerradas al público hasta nuevo aviso. En cualquier caso, se descarta la existencia de daños estructurales significativos", concluyen desde el Patronato de la Alhambra, que recuerda que el horario de visita se mantiene en su formato habitual, de 8.30 a 20.00 horas.