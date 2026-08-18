Tres heridos leves por una sucesión de terremotos en Granada que llevan al cierre temporal de los Palacios Nazaríes y parte de la Alhambra

Tres personas, una de ellas menores de edad, han resultado heridas de "carácter leve" por la sucesión de terremotos y réplicas -el primero y más fuerte, de 4,7 grados y epicentro en Gójar- sufridos este martes en Granada. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado los tres heridos leves, según informa la agencia Europa Press.

Además, la Junta de Andalucía mantiene activado en fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico en Granada desde el seísmo del pasado viernes de magnitud 5 con epicentro en la localidad granadina de Alhendín. Sanz ha señalado que se va a convocar el comité asesor del plan de emergencia por riesgo sísmico de "manera inminente".

De 4,7 grados y epicentro en Gójar

La medición revisada realizada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), apunta a un terremoto superficial, de magnitud de 4,7 y epicentro en Gójar, en el que sería el segundo terremoto más intenso desde el comienzo del episodio sísmico el pasado viernes 14 y que registró el mayor seísmo, de 4,8 en la madrugada del sábado 15 de agosto con epicentro en Alhendín.

Una vez más el fuerte seísmo se ha dejado sentir con especial intensidad en la capital y en el cinturón metropolitano, donde la ciudadanía ha asistido al temblor de las paredes y techos de los inmuebles durante varios segundos.

Varias réplicas intensas

El seísmo ha tenido varias réplicas intensas que han sido especialmente sentidas de nuevo por la población en todo el área metropolitana. Se trata de seismos ya registrados con cálculos revisados por el IGN, como uno a las 11,34 horas con epcicentro en Alhendín de 4,2; y otro a las 10,53 horas con magnitud de 4 y epicentro en Churriana de la Vega.

Según la información del IGN, otras réplicas con cálculos ya revisados han tenido lugar en Alhendín (magnitud 2,8) a las 10,43 horas; en Las Gabias (magnitud 2,6) a las 10,47 horas; y en Gójar (magnitud 2,9) a las 10,57 horas.

Desalojan temporalmente los Palacios Nazaríes y una parte de la Alhambra

Además, estos terremotos han provocado el desalojo e interrupción "temporal" de la visita en los Palacios Nazaríes y la Alcazaba de la Alhambra. Por el momento, la visita continúa con normalidad en el Generalife.