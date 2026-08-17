Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 reforzarán la política de vivienda y profundizarán en las bajadas de impuestos, ha anunciado este lunes la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del gobierno andaluz, Carolina España.

La vicepresidenta, que ha visitado la Feria de Málaga, ha afirmado a los periodistas que esta celebración "preludia el inicio del nuevo curso político en Andalucía", que estará "marcado por los novenos presupuestos presentados por el gobierno de Juanma Moreno desde su llegada a la Junta".

Las cuentas, "en tiempo y forma"

Ha indicado que las cuentas de 2027 "se aprobarán en tiempo y forma" y que contarán con "la estabilidad política derivada del acuerdo para la gobernabilidad de Andalucía" con Vox, por lo que serán los presupuestos "con mayor respaldo parlamentario de la historia" de esta comunidad.

Según España, "gobernar exige estabilidad y rigor, pero sobre todo tener una hoja de ruta clara y poner en el centro los problemas y las necesidades de los ciudadanos".

La vivienda, "uno de los principales problemas" a paliar

Ha avanzado que la vivienda ocupará un lugar destacado entre las prioridades de las cuentas del próximo ejercicio y ha señalado especialmente esta cuestión por su importancia en Málaga, donde "la vivienda constituye uno de los principales problemas de los ciudadanos".

También ha recordado que Moreno ha decidido crear una Consejería específica de Vivienda y ha asegurado que los presupuestos de 2027 "redundarán aún más en el esfuerzo que año tras año viene haciendo la Junta" en esta materia. En este sentido, la consejera ha recordado que en Andalucía se ha multiplicado por cuatro la construcción de vivienda pública.

Menos impuestos

España también ha avanzado que los presupuestos de 2027 "continuarán profundizando en las bajadas de impuestos" iniciadas por el gobierno de Moreno en 2019.

Según ha explicado, las medidas fiscales adoptadas desde entonces suponen actualmente un ahorro de 1.794,2 millones de euros al año para los contribuyentes andaluces en comparación con la fiscalidad que existía hasta 2018.

Ha defendido que esta política fiscal es compatible con el fortalecimiento de los servicios públicos y con una gestión rigurosa de las cuentas autonómicas.

La titular de Economía ha reivindicado también el valor del presupuesto como principal instrumento para desarrollar las políticas públicas y cumplir los compromisos adquiridos con los ciudadanos.

Los presupuestos, un eje clave de las políticas públicas

"El gobierno andaluz no concibe la posibilidad de gobernar sin unos presupuestos, porque son la herramienta que permite desarrollar las políticas del gobierno y cumplir una hoja de ruta clara y bien definida", ha afirmado.

Frente a ello, ha contrapuesto la estabilidad presupuestaria de Andalucía con la situación del Gobierno central, al que ha reprochado que continúe gobernando sin haber aprobado unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

A su juicio, la ausencia de Presupuestos conduce a "un Gobierno débil, que improvisa y que no planifica", frente al modelo de "estabilidad, planificación y rigor" que ha defendido para Andalucía.