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Política

La Junta de Andalucía ve "urgente" el nuevo sistema de financiación autonómica, pero "no a cualquier precio"

La portavoz del Gobierno autonómico, Carolina España, reclama que no se den "privilegios al independentismo" mientras se "castiga a otros territorios" como el andaluz

La portavoz del gobierno andaluz, Carolina España, en un acto público, hoy lunes.

La portavoz del gobierno andaluz, Carolina España, en un acto público, hoy lunes. / Álex Zea / Europa Press

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Efe

Málaga

La portavoz del gobierno andaluz, Carolina España, ha afirmado este lunes que la reforma del sistema de financiación autonómica "es necesaria y urgente", pero ha advertido de que "no se puede hacer a cualquier precio, para dar privilegios al independentismo castigando a otros territorios, como Andalucía".

La también vicepresidenta tercera de la Junta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que ha visitado la Feria de Málaga, ha recordado a los periodistas que el 4 de septiembre se celebrará un Consejo de Política Fiscal y Financiera "como consecuencia de la solicitud de aplazamiento que hicieron las comunidades del PP".

Aplazamiento a septiembre por falta de documentación

Esa solicitud se hizo por una falta de información y documentación, pero siguen "sin recibir ninguna información adicional", según España, que ha reiterado que es inaceptable "que presenten un modelo de financiación que es perjudicial para Andalucía y que privilegia a otros territorios".

"Este modelo de financiación que diseñó el independentismo y que negoció la señora Montero, que ahora presenta al ministro Arcadi España, es un modelo por el cual Andalucía recibe 143 euros menos que la media de España y es un modelo por el cual Andalucía recibe 389 euros menos por cada ciudadano andaluz que Cataluña por cada ciudadano".

Noticias relacionadas y más

Ha resaltado que el informe de FEDEA sobre la liquidación de 2024 revela "que Andalucía recibió cada año 1.634 millones de euros menos que la media por un sistema de financiación que pactó en su momento Esquerra Republicana con el PSOE".

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