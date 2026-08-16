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Emergencias

El presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba, José María Bellido pide apoyo para que los municipios pequeños tengan al día sus planes contra incendios e inundaciones

Recuerda a los ayuntamientos que "es una obligación y es importante tenerlo", al tiempo que traslada a los órganos superiores que "no todos los ayuntamientos están en las mismas condiciones"

El alcalde de Córdoba y presidente de la FAMP, José María Bellido (d.), junto al consejero Antonio Sanz y el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, durante el incendio de Cerro Muriano del pasado mes de julio.

El alcalde de Córdoba y presidente de la FAMP, José María Bellido (d.), junto al consejero Antonio Sanz y el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, durante el incendio de Cerro Muriano del pasado mes de julio. / Víctor Castro

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Europa Press

Córdoba

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha defendido la necesidad de reforzar el apoyo a los ayuntamientos con menos recursos para que puedan elaborar y mantener actualizados sus planes de prevención y emergencia.

En una entrevista con Europa Press, Bellido ha elogiado la labor de apoyo e interlocución de la FAMP con municipios en materia de prevención de emergencias, subrayando que "los períodos de sequía y lluvia extrema son cada vez más marcados" y en este caso él tiene "la experiencia de Córdoba, afectada por inundaciones durante dos años seguidos, la última muy importante", de manera que "son patrones que desgraciadamente antes pasaban cada X años y se reduce ese plazo", por lo que "hay que tomárselo muy en serio".

En este sentido, ha declarado que "los ayuntamientos tienen la responsabilidad de tener los planes de prevención al día", como "el plan de emergencia general y en cada municipio, según la casuística, planes de lucha contra incendios forestales y de lucha contra inundaciones".

Al efecto, desde la FAMP, en colaboración con la Junta, se recuerda a los ayuntamientos que "es una obligación y es importante tenerlo", al tiempo que se traslada a los órganos superiores que "no todos los ayuntamientos están en las mismas condiciones". No se pueden comparar los de Córdoba, Málaga, Sevilla o Granada con uno de menos de mil habitantes de una zona de sierra, "que necesitan que les ayuden a tener planes en marcha y diseñados". Es ahí donde entra la FAMP con apoyo de la Junta.

Los alcaldes son los que responden "en un primer momento"

Además, ha indicado que "cuando llegan estos incendios o inundaciones es muy injusto que a veces se ponga el foco en los alcaldes", cuando son los que responden "en un primer momento", y "al final es inevitable que de vez en cuando ocurran estas emergencias y no se le puede achacar la responsabilidad a un ayuntamiento, por mucho que a lo mejor en un momento no tenga al día su plan o haya tenido un retraso".

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Bellido ha comentado que "nunca ha habido un proceso que diga que un alcalde es responsable, pero sí ha habido peticiones de información y reclamaciones". A su juicio, "si se diera el caso, sería un exceso atribuir una responsabilidad a un ayuntamiento de una emergencia que muchas veces es inevitable".

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