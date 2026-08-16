Juanma Moreno pide precaución a Granada tras el terremoto: "Es probable que haya movimiento sísmico y temblores en los próximos días o semanas"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lanzado este domingo a Granada un mensaje de calma y de precaución a la vez. Tras el primer terremoto de magnitud 5 registrado la pasada madrugada del sábado con epicentro en Alhendín (Granada) y el segundo seísmo de magnitud 3,1 localizado en Armilla durante la noche de este domingo, Moreno asegura que aún no se puede dar todo por acabado. "Es posible y previsible que haya movimiento sísmico y por tanto haya temblores", ha advertido, durante "los próximos días, incluso las próximas semanas". Por tanto, ha pedido a los ciudadanos que si notan algún temblor apliquen el manual de cómo hay que comportarse y sean precavidos.

En una atención a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Niebla (Huelva), el presidente de la Junta ha hecho a su vez un llamamiento a la calma para la provincia de Granada. "Esperamos y deseamos que no volvamos a tener ningún temblor y que podamos tener, en lo que resta de verano, un verano tranquilo", ha asegurado, confirmando la información avanzada durante el sábado por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, de que "no hemos tenido que lamentar ninguna víctima mortal ni daños especialmente importantes".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno atiende a los medios de comunicación en Niebla, Huelva, y valora el terremoto de Granada / Clara Carrasco / Europa Press

Los expertos revisarán los edificios de Granada para confirmar que no hay peligro

El presidente también ha querido agradecer la labor de los voluntarios del Colegio de Arquitectos que trabajan con la agencia de emergencia, quienes, según ha indicado, van a ayudar también a supervisar aquellas dudas que tengan ciudadanos y aquellos edificios que presenten algún tipo de deficiencia, "para ver si es de carácter estructural esa deficiencia o simplemente coyuntural".

"Ese trabajo ya se está haciendo y se va a seguir haciendo para revisar aquellos edificios que puedan presentar grietas o algún tipo de deformidad", ha explicado Moreno. También ha incidido en que, en principio, no hay indicios de que haya ningún edificio en peligro, aunque prefiere "esperar a que por parte de los técnicos supervisen esos edificios para que nos quedemos todos tranquilos y no tengamos ningún problema".

Además, sobre el terremoto del sábado, Moreno ha valorado que fue "preocupante por su escala" y considera "normal en una situación como esta" que se vivieran momentos de "angustia, miedo, incluso situaciones de pánico" sobre todo "cuando hemos podido ver recientemente terremotos tan duros como el que se ha producido en Venezuela o en Colombia".

Granada ya ha vivido un terremoto de magnitud 3,1 y una veintena de réplicas tras el temblor del sábado

Como ha explicado Juanma Moreno, la provincia de Granada debe seguir atenta los temblores que se sigan produciendo tras el gran seísmo vivido en la madrugada del viernes al sábado. Para muestra, lo sucedido de nuevo durante esta pasada noche.

Un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Armilla (Granada) se dejó durante la madrugada de este domingo en el área de la capital granadina, según informó el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El temblor se registró a las 4:40 horas a 7 kilómetros de profundidad. Pero también se constataron una veintena de réplicas.

El 112 de Andalucía recibió llamadas desde Granada y otros municipios que, al igual que Armilla, forman parte del área metropolitana de la capital, como Las Gabias, La Zubia y Ogíjares, sin que se hayan reportado daños personales.

Según informó el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su página web, estas réplicas se han producido con mayor intensidad entre las localidades de Oguíjares, Gójar, Alhendín y Armilla, donde las magnitudes oscilan entre los 2,1 mg y los 2,8 mg.

Fuente: El Correo de Andalucía