Granada se recupera de uno de los mayores terremotos de su historia con el Plan de Emergencia activo ante posibles réplicas

Vuelve a amanecer en Granada, pero el susto aún sigue en el cuerpo. La provincia andaluza poco a poco va recuperando la normalidad tras notar cómo la tierra temblaba como no lo había hecho nunca en este siglo. Fueron diez segundos eternos. Cinco años después, en la madrugada de este sábado, volvía la pesadilla: a las 01:04:40 hora peninsular el Instituto Geográfico Nacional (IGN) registraba un terremoto con epicentro al noreste de la localidad de Alhendín con una primera estimación de magnitud 4,8, que se elevaría posteriormente hasta 5,0 grados. Un total de 45 localidades de la provincia de Córdoba sintieron el temblor de tierra.

Para recordar una situación similar hay que remontarse a 2021, cuando el entorno de Atarfe y Santa Fe llegó a sufrir un terremoto de magnitud 4,5. Y más atrás en el tiempo, al registrado en Armilla en 1955, el último antecedente de un terremoto de magnitud 5 en la zona. En esta ocasión, ya unas horas antes se había registrado un terremoto de magnitud 3,7 que había hecho temblar 67 municipios de la provincia granadina durante la tarde del viernes. Era un aviso de lo que iba a suceder a continuación -tanto el terremoto como sus réplicas- ya con muchos vecinos durmiendo en sus casas.

A pesar de la envergadura de lo ocurrido, el balance en cuanto a daños personales y materiales es positivo. Tras una evaluación de la situación en toda la provincia por parte del comité asesor del Plan de Emergencias por Riesgo Sísmico, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, confirmaba por la mañana de este pasado sábado la gran noticia: "No hay daños estructurales graves, no hay daños materiales graves y no hay daños personales".

Consecuencias del terremoto de magnitud 5 en edificios y viviendas de la ciudad de Granada. / Francisco J. Olmo - Europa Press

Lo que sí ha dejado el terremoto, además del susto, son daños patrimoniales. Las principales incidencias detectadas han sido por cornisas, falsos techos, pequeños desprendimientos y otros elementos de edificios, aunque ninguna de ellas afecciones estructurales de importancia. En la capital, por ejemplo, la Alhambra pudo reabrir sus puertas en torno a las 11.00 horas al comprobarse que se encontraba en perfecto estado. En cambio, cinco templos sí han sufrido daños tanto en el exterior como en el interior, una situación extensible a numerosos edificios de todo tipo, así como vehículos, a lo largo de toda la provincia.

Nivel 1 de emergencia activado, más de 300 llamadas y precaución ante réplicas

En un primer momento, el 112 Andalucía recibió más de 80 llamadas relacionadas con el terremoto desde todas las provincias andaluzas salvo Huelva y Cádiz. Pero esa cifra quedó en nada comparado con la avalancha de avisos que llegarían a lo largo de la madrugada y durante la mañana del sábado, tanto al servicio 112 como a los bomberos. Según el balance realizado por Antonio Sanz, solo los bomberos recibieron alrededor de 300 llamadas y realizaron 85 intervenciones, principalmente en la zona sur de Granada capital y distintos municipios del área metropolitana.

Consecuencias del terremoto de magnitud 5 en edificios y viviendas de la ciudad de Granada. / Francisco J. Olmo / Europa Press

Ante la detección de pequeñas fisuras o el riesgo de desprendimientos, por precaución y ante la posibilidad de futuras réplicas de magnitudes inferiores advertidas por los expertos, se hacía un llamamiento a la autoprotección del ciudadano, además del acordonamiento de algunos edificios en los que pudiera producirse la caída de alguna cornisa. En cualquier caso, la decisión de la Junta de Andalucía era mantener activada la situación operativa 1 del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico para tener la situación posterior al terremoto perfectamente controlada y analizada. "Tenemos los recursos disponibles y activados", resumía el responsable autonómico.

Consecuencias del terremoto de magnitud 5 en edificios y viviendas de la ciudad de Granada. / Francisco J. Olmo / Europa Press

Desde el punto de vista sanitario, las principales asistencias se realizaron por crisis de ansiedad, traumatismos leves sufridos por personas que salieron precipitadamente de sus viviendas y alguna pérdida de conocimiento, sin que fuera necesario mantener ingresado a ningún afectado.

El temblor llegó a otras provincias andaluzas e incluso fuera de la comunidad

El epicentro se situó al noreste de la localidad de Alhendín (Granada), a unos ocho kilómetros al suroeste de la ciudad de Granada. Sin embargo, el temblor se hizo notar en numerosos puntos de Andalucía e incluso fuera de la comunidad autónoma. Los datos macrosísmicos del IGN recogieron durante la madrugada que el terremoto se había sentido en diez provincias: Granada, Málaga, Almería, Jaén, Córdoba, Sevilla, Murcia, Albacete, Ciudad Real y Madrid.

Mientras Andalucía intenta apagar el fuego desatado en Niebla (Huelva), empeñado en atravesar también la provincia de Sevilla, este sábado se veía obligada a tratar de reponerse de otro golpe de gran magnitud. Granada ya se recupera de un terremoto, de los más importantes de su historia, con una sensación de tranquilidad por no lamentar daños personales y materiales y con la tarea de resolver los patrimoniales.

Fuente: El Correo de Andalucía