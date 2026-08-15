El terremoto de magnitud 5 en Granada se siente con fuerza en Málaga y la costa del Sol

Un terremoto de magnitud 5 registrado en Granada ha sorprendido durante la madrugada de este sábado 15 de agosto a numerosos vecinos dejándose sentir con fuerza en la provincia de Málaga, donde tienen su segunda residencia y veranean miles de cordobeses. El movimiento sísmico se ha producido poco después de la una de la madrugada, después de una jornada marcada por varios temblores en el entorno de la capital granadina.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) sitúa el terremoto exactamente a las 01:04:41 horas, con localización al noroeste de Alhendín, en Granada, y a una profundidad de 2 kilómetros. La magnitud registrada es de 5 mbLg.

La sacudida ha sido claramente percibida por la población en Málaga capital y en distintas localidades de la provincia malagueña. El Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC) también ha registrado el episodio y comenzó a recibir rápidamente avisos de personas que habían sentido el terremoto.

Minutos más tarde, el IGN ha registrado varias réplicas, dos de 2.6 grados de magnitud y otra de 2 grados, con epicentros en Gójar, Villa de Otura y Alhendín, todas a una profundidad muy superficial. El registrado en Gójar, a la 1.10 de la madrugada, se ha dejado notar también en Málaga.

El terremoto también se nota en Málaga

El movimiento no se ha limitado a la provincia granadina. Vecinos de Málaga han comunicado haber sentido el terremoto, con testimonios también desde Fuengirola, La Cala del Moral, Rincón de la Victoria, Nerja, Vélez-Málaga, Torremolinos, Algarrobo, Benamocarra, Estepona, Mijas, donde la sacudida ha despertado la atención durante la madrugada.

Imagen de IGN donde se muestra el epicentro del terremoto en Granada de magnitud 5 que se ha dejado sentir con fuerza en la provincia de Málaga. / l.o.

El servicio de emergencias 112 ha informado de que ha gestionado más de 80 llamadas sobre el terremoto, recibiendo avisos de todas las provincias andaluzas salvo de Huelva y Cádiz.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha comunicado que se eleva a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico en Granada.

La cercanía entre ambas provincias y la intensidad del episodio han hecho que el movimiento haya resultado perceptible a considerable distancia del epicentro. El alcance exacto y las intensidades registradas en cada municipio deberán concretarse conforme el IGN actualice los datos del terremoto.

El propio organismo advierte de que la información sobre los últimos terremotos está sujeta a modificaciones debido a la revisión continua de los análisis sísmicos, por lo que parámetros como la magnitud, profundidad o localización pueden ser ajustados posteriormente.

Varias horas de actividad sísmica en Granada

El terremoto de magnitud 6 llega después de varios movimientos sísmicos registrados en Granada durante el viernes 14 de agosto.

Entre ellos destaca un terremoto de magnitud 3,7 a las 18:43 horas, localizado al noroeste de La Zubia y a cinco kilómetros de profundidad. Alcanzó una intensidad máxima IV y fue ampliamente sentido en Granada capital y distintos municipios del área metropolitana.

Más tarde, el IGN contabilizó otro movimiento de magnitud 2,2 al noreste de Villa de Otura, a las 20:03 horas, y uno de magnitud 2,3 al noreste de Ogíjares, ya a las 00:04 horas. Durante la mañana también se había registrado un terremoto de magnitud 1,9 al sureste de Gójar.

Por tanto, el terremoto de magnitud 4,8 de la madrugada de este sábado es el de mayor magnitud de esta secuencia reciente registrada en el entorno de Granada.

Qué hacer si se produce un terremoto

Ante un terremoto, el Instituto Geográfico Nacional recomienda mantener la calma y protegerse de muebles, ventanas, muros y objetos que puedan desprenderse. Si se está en el exterior, es aconsejable alejarse de edificios y postes eléctricos, mientras que quienes estén conduciendo deben detener el vehículo en un lugar seguro y permanecer en su interior.

Después del movimiento, las recomendaciones oficiales pasan por no utilizar ascensores, evitar entrar en edificios dañados y mantenerse atento a la información facilitada por organismos y autoridades oficiales.

Fuente: La Opinión de Málaga