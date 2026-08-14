El virus del Nilo suma tres casos más en Sevilla y la alerta se extiende por las provincias de Almería y Cádiz

Cuatro nuevos casos elevan ya a 38 los contagios en humanos de la fiebre del virus del Nilo Occidental en Andalucía de los cuales once son graves y han derivado en enfermedades de carácter neuroinvasivos. Todos ellos se encuentran en la provincia de Sevilla pero la presencia del virus detectada en los planes de seguimiento de los mosquitos amplían la alerta a otros territorios. Así, hay ya 24 municipios en situación de riesgo y se han incorporado nuevas localidades en Almería y Cádiz.

Los últimos cuatro casos detectados de la fiebre del virus del Nilo se encuentran en Sevilla capital (el tercero), Bollullos de la Mitación, Olivares y Villamanrique de la Condesa. De esta forma, el número total de contagios en la provincia asciende a 38 de los cuales once son graves.

La Junta ha ampliado esta temporada la vigilancia de casos leves en las comarcas de especial seguimiento y hasta el momento se han realizado ya estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 457 usuarios. Además, se ha realizado despistaje de arbovirosis, un conjunto de pruebas médicas y análisis de laboratorio dirigidos a descartar o confirmar infecciones causadas por virus transmitidos por artrópodos, en 119 casos de meningitis víricas. En el cribado de donantes de sangre se han realizado, también, 3.039 determinaciones.

24 municipios andaluces se encuentran en alerta

Actualmente, son 24 los municipios andaluces con declaración de área en alerta repartidos por las provincias de Sevilla, Granada, Jaén, Málaga y Cádiz. Los últimos en sumarse o ampliar el periodo obligatorio de permanencia en esta situación son Algodonales (Cádiz), Las Cabezas de San Juan (Sevilla), Pulpí (Almería) y Olivares (Sevilla.

Esta situación de área en alerta supone la intensificación de las tres vigilancias -entomológica, animal y humana- en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellas localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

25/07/2025 Un vehículo realiza labores de fumigación en zonas verdes de Almería dentro del plan de control del mosquito transmisor de la fiebre del Nilo Occidental.. El Programa de Vigilancia y Control de Vectores de la fiebre por el virus del Nilo Occidental (VNO) de la Junta de Andalucía ha descartado hasta el momento casos en humanos en la provincia de Almería, tras analizar en laboratorio a 216 personas, todas con resultado negativo. SALUD AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA / AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA / Europa Press

Sanidad lanza sus recomendaciones

Ante este estado de alarma para la comunidad andaluza, la Consejería pide tanto a las administraciones competentes como a la ciudadanía adoptar medidas de protección y prevención, pensando especialmente en las personas vulnerables, centradas fundamentalmente en evitar la picadura del mosquito. Este recordatorio adquiere especial importancia en aquellos municipios en los que se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector durante las últimas semanas.

Así, la Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud incide en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar los olores intensos como perfumes o jabones aromatizados, debido a que estos atraen a los propios mosquitos.

Asimismo, anima a reforzar las medidas domésticas, como instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos o repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos. Otra medida que se sabe como fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos.

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En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o que presenten poca renovación.

Fuente: El Correo de Andalucía