El eclipse solar de 2027 empieza a generar expectación y reservas en los hoteles de Málaga

Los hoteles de Málaga se preparan para vivir un inicio de agosto de 2027 con el 100% de ocupación, gracias al eclipse total que el lunes 2 se podrá observar de manera excepcional en la provincia. Pero muchos alojamientos consideran que aún es "muy pronto" como para hacer balance de lo que ocurrirá "a un año vista". La patronal Aehcos fija en la comarca de la Axarquía los municipios que mayor repunte han tenido desde este pasado miércoles, con incrementos de hasta diez puntos porcentuales en las reservas. No obstante, de media, la subida se reduce a apenas un 5%, muy lejos de la fiebre que generan en la Costa del Sol los macroconciertos y grandes eventos deportivos.

Varios turistas transitan por la terminal principal del aeropuerto de Málaga. / Álex Zea

De hecho, en alojamientos de la capital el regreso de El Barrio arrojó repuntes hasta del 20% nada más saberse que la gira de este cantante tendría parada en el Martín Carpena. Es el caso de otros artistas internacionales que, nada más anunciarse, aumentaron años atrás las reservas hasta por encima del 35%. La cadena Hilton alega que el turismo astronómico no mueve ni de lejos las masas de visitantes que generan otros segmentos y eso que la experiencia de este pasado miércoles fue retransmitida casi en directo por algunas de las personalidades más famosas del país.

Una visibilidad excepcional en la franja mediterránea andaluza

Los expertos en esta serie de fenómenos astronómicos subrayan la excepcional visibilidad que tendrá este acontecimiento en las costas de Cádiz, Málaga o Granada. Al ocurrir a primera hora de la mañana, en pleno agosto, habrá zonas que puedan ver la visibilidad condicionada. Pero el litoral es una "gran opción", como alegan directores de hotel de localidades como Torrox, Nerja o Almuñécar, donde este miércoles ya se recibieron numerosas llamadas para interesarse por el precio de los alojamientos para los días 1 y 2 de agosto de 2027.

El vicepresidente ejecutivo de Aehcos, Javier Hernández, manifiesta que a estas alturas del año suele haber una ocupación garantizada del 7%, de media, para agosto del siguiente ejercicio. Para el primer fin de semana de agosto de 2027, en este momento y para "algunos alojamientos", las reservas rondan la cifra del 12%. Existe un hotel en el litoral malagueño que ya posee un importante cupo de turistas americanos con reserva "con esa motivación".

Las reservas se disparan en el ámbito del turismo rural

La nueva cita para los aficionados a la astronomía también se dejan sentir en el turismo rural de la comunidad autónoma, con Málaga como buque insignia de este segmento. La plataforma Ruralidays que gestiona una cartera de más de 2.800 alojamientos cifra en un aumento del 500% la demanda para el primer fin de semana de agosto de 2027. A diferencia de las áreas de costa, el turismo rural vive su temporada baja cuando más aprieta el calor en verano.

Imagen de un alojamiento rural de la localidad de Jubrique. / L. O.

El cofundador de la referida plataforma malagueña, Félix Zea, incide en que los clientes extranjeros suelen ser "muy previsores" con independencia de este tipo de eventos, pero confirma que la demanda se ha disparado para esas fechas. En el caso de las casas rurales de Málaga, la ocupación alcanza un 8% y en Cádiz llega al 12%, con estancias que van más allá de la jornada del eclipse total y oscilan entre las cinco noches y las dos semanas de duración.

Habrá subida de tarifas conforme pasen los meses y se acerque 2027

En la localidad gaditana de El Gastor, donde Ruralidays ofrece unos 80 alojamientos rurales, las reservas alcanzan ya el 22%. Y entre los turistas más previsores con el fin de asegurarse los alojamientos a comienzos de agosto de 2027 predominan los británicos (27%), seguidos de alemanes (18%) y de los españoles (13%). De momento, los precios son estables y no se han producido subidas por el incremento del aumento de la demanda. Pero en este aspecto hay directores que sostienen que lo más lógico es que a última hora haya subidas de tarifas.

Un kitesurfista salta frente al eclipse de Sol en Tarifa y deja una imagen espectacular. / L. O.

En este sentido, los precios hoteleros en Islandia o la cornisa cantábrica se han duplicado en los últimos meses de cara al eclipse del pasado miércoles. Algunos alojamientos hasta situaron los precios de las reservas con incrementos hasta del 800%. No obstante, esos incrementos tuvieron en ciertas localidades un efecto contrario al esperado.

Hay localidades leonesas que finalmente obtuvieron una cuota de ocupación inferior a la de 2025, al creer muchos turistas habituales que la zona estaría masificada esta semana con motivo del eclipse. Paradójicamente, muchas familias pasaron sus reservas a la próxima semana, con la certeza de que evitarían colas en los accesos a los pueblos o mejor atención en los restaurantes o bares de sus destinos vacacionales.

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Impacto económico de los últimos eclipses totales en Estados Unidos

Es difícil de cuantificar lo que genera un acontecimiento como el que vivirá Málaga en agosto de 2027. Los precedentes en Estados Unidos son significativos. El eclipse total que se produjo de costa a costa en 2017 generó un gasto turístico aproximado de 2.600 millones de dólares; y el de abril de 2024, aunque con una trayectoria más limitada, inyectó no menos de 1.500 millones en las economías locales.