Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse en AteguaEclipse en CórdobaEclipse en los pueblos de CórdobaCIC BataNormativa envasesCordoba CF sociosIMV CórdobaCrisis en CeutaHomicidio imprudenteTerremoto de Colombia, en directoIncendio de NieblaComercios 15 de agostoAeropuerto CórdobaSadeco
instagramlinkedin

La provincia de Sevilla suma ya 34 casos de fiebre del virus del Nilo: una tercera parte son graves

Los tres nuevos casos, uno de ellos grave, se han diagnosticado en los municipios de Aznalcázar y en Almensilla

Operarios realizan trabajos de control y tratamiento de mosquitos transmisores del virus del Nilo occidental en Los Palacios

Operarios realizan trabajos de control y tratamiento de mosquitos transmisores del virus del Nilo occidental en Los Palacios / Francisco J. Olmo / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Correo

Sevilla

La provincia de Sevilla ha sumado tres casos nuevos de fiebre del virus del Nilo Occidental, un aumento que eleva la cifra total a 34 de los cuales una tercera parte (10) son graves y han derivado en enfermedades neuroinvasivas. Así se desprende del último informe difundido por la Consejería de Sanidad que sigue situando en Sevilla el único foco de toda Andalucía donde los mosquitos han contagiado la enfermedad a personas.

Los tres últimos casos positivos detectados en la provincia de Sevilla se han localizado en Aznalcázar que suma ya un total de cuatro y en Almensilla donde se ha detectado el segundo caso. De los tres nuevos, uno de ellos es grave.

De los 34 casos confirmados por la Consejería de Sanidad hasta el momento, 24 han presentado una enfermedad leve y diez han desarrollado enfermedad neuroinvasiva. En cuanto a su evolución clínica, desde el inicio del recuento se ha registrado un fallecimiento en Dos Hermanas,, una persona se ha curado sin secuelas y los otros 32 presentan una evolución provisional favorable.

Villamanrique de la Condesa continúa siendo el municipio con mayor número de positivos, con siete, seguido de La Puebla del Río y Coria del Río, con cinco cada uno; Dos Hermanas y Aznalcázar, con cuatro casos; y Palomares del Río, con tres. A ellos se suman dos casos en Almensilla y otros dos en Sevilla capital, mientras que Bollullos de la Mitación y Los Palacios y Villafranca han contabilizado un caso cada uno.

La Junta ha informado además de que se han realizado estudios de laboratorio para descartar la infección por virus del Nilo en 457 usuarios, así como el despistaje de arbovirosis en 119 casos de meningitis víricas. En el cribado de donantes de sangre se han llevado a cabo 3.039 determinaciones entre el 1 de junio y el 9 de agosto.

20 municipios andaluces en alerta

En paralelo, actualmente son 20 los municipios andaluces declarados como áreas en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental. La última actualización incorpora a Los Palacios y Villafranca, mientras que ha finalizado la alerta que permanecía activa en Constantina. Por provincias, se encuentra en esta situación Salobreña, en Granada; Lopera, en Jaén; Fuengirola, Mijas --la zona de Las Lagunas-- y Málaga capital --en Campanillas--; y otros 15 municipios de la provincia de Sevilla.

En Sevilla permanecen en alerta Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla capital y Villamanrique de la Condesa.

Noticias relacionadas

La declaración de un área en alerta implica intensificar las vigilancias entomológica, animal y humana, además de activar acciones de promoción comunitaria y reforzar la comunicación a la ciudadanía para fomentar las medidas de protección frente al virus. Los ayuntamientos deben también intensificar el control y tratamiento de los mosquitos transmisores.

Fuente: El Correo de Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía cambia las contraseñas de Séneca tras detectar un posible 'hackeo' a datos de profesores y alumnos
  2. Consulta aquí las segundas notas de corte en las universidades de Andalucía para el curso 2026-2027
  3. El paraíso costero de 400 habitantes ideal para una escapada desde Córdoba: playas idílicas y naturaleza sin salir de Andalucía
  4. Jesús Aguirre presenta su escrito de renuncia a la presidencia del Parlamento que el PP-A plantea que asuma Ana Mestre
  5. Las cuatro playas escondidas de Málaga que parecen un paraíso y están a poco más de dos horas de Córdoba
  6. El primer Gobierno de PP-Vox en Andalucía cambia la estructura y crea 13 altos cargos más
  7. El incendio de Almería se propagó cuatro veces más rápido de lo normal
  8. Juanma Moreno pide a sus delegados provinciales que hagan uso de la 'vía andaluza' en su gestión

La provincia de Sevilla suma ya 34 casos de fiebre del virus del Nilo: una tercera parte son graves

La provincia de Sevilla suma ya 34 casos de fiebre del virus del Nilo: una tercera parte son graves

El incendio de Niebla vuelve a complicarse: alcanza las 28.000 hectáreas y se adentra en la Pata del Caballo y en el municipio de Aznalcóllar

El incendio de Niebla vuelve a complicarse: alcanza las 28.000 hectáreas y se adentra en la Pata del Caballo y en el municipio de Aznalcóllar

La Junta de Andalucía aprueba una gran subasta: vende suelos para construir 3.678 viviendas, 226 parcelas para empresas y 150 locales y garajes

La Junta de Andalucía aprueba una gran subasta: vende suelos para construir 3.678 viviendas, 226 parcelas para empresas y 150 locales y garajes

La expansión del incendio de Niebla por Huelva y Sevilla se contiene: "Estamos empezando a estrangular el fuego pero queda mucho por delante"

La expansión del incendio de Niebla por Huelva y Sevilla se contiene: "Estamos empezando a estrangular el fuego pero queda mucho por delante"

El presunto homicida de Marbella y su pareja se denunciaron una semana antes del crimen por una agresión mutua

El presunto homicida de Marbella y su pareja se denunciaron una semana antes del crimen por una agresión mutua

El incendio de Niebla entra por primera vez en la provincia de Sevilla: el fuego irrumpe en el término municipal de El Madroño

Los empresarios anuncian el "principio del fin" de los chiringuitos en las playas de Andalucía si entra en vigor el nuevo reglamento estatal de Costas

Los empresarios anuncian el "principio del fin" de los chiringuitos en las playas de Andalucía si entra en vigor el nuevo reglamento estatal de Costas

Un hombre mata a puñaladas a su pareja, una mujer trans de 35 años, en Marbella

Un hombre mata a puñaladas a su pareja, una mujer trans de 35 años, en Marbella
Tracking Pixel Contents