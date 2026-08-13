La Junta de Andalucía abona 12 millones en el sistema de Justicia Gratuita en Andalucía

Los abogados y procuradores que prestan servicio en el sistema de Justicia Gratuita en Andalucía recibirán 12.059.473 euros correspondientes al primer pago de las actuaciones certificadas del segundo trimestre de 2026 en el turno de oficio y las guardias.

Tras la verificación de las certificaciones por parte del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, la Dirección General de Asistencia Jurídica y Víctimas de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local acordó, mediante resoluciones de fecha 6 de agosto de 2026, reconocer el derecho a la compensación económica de los colegios de abogados y procuradores de Andalucía, tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

En concreto, los colegios de Abogados recibirán en este primer abono un total de 11.088.361 euros. De esta cantidad, 7.567.174 euros corresponden a las 53.943 actuaciones certificadas del turno de oficio, mientras que otros 3.521.187 euros se destinan a compensar los servicios prestados en los distintos turnos de guardia.

Por volumen económico, el Colegio de Abogados de Málaga concentra la mayor cuantía correspondiente al turno de oficio, con 2.035.142,70 euros y 15.120 actuaciones, seguido por Sevilla, con 1.230.916,34 euros y 8.711 actuaciones; Cádiz, con 995.925,50 euros y 7.144 actuaciones; y Granada, con 986.967,08 euros y 6.595 actuaciones.

A continuación, se sitúan Almería, con 651.263,72 euros por 4.784 actuaciones; Córdoba, con 478.587,38 euros por 3.288 actuaciones; Jaén, con 421.801,69 euros por 3.126 actuaciones; Jerez de la Frontera, con 361.408,58 euros por 2.416 actuaciones; Huelva, con 322.802 euros por 2.073 actuaciones; Antequera, con 48.415,64 euros por 398 actuaciones, y Lucena, con 33.944,25 euros por 288 actuaciones.