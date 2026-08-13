El incendio de Niebla frena su avance en Huelva pero se extiende por la provincia de Sevilla: se amplían los desalojos en fincas de Aznalcóllar y Castillo de las Guardas

Una semana después de su inicio y tras superar las 31.000 hectáreas afectadas, el incendio de Huelva empieza a contenerse en la zona norte de la provincia de Huelva hasta el punto de que ha permitido el regreso a sus hogares de hasta 60 personas que fueron desalojadas durante las primeras horas del fuego. Sin embargo, al mismo tiempo, las llamas siguen avanzando por la zona este en el paraje de la Pata del Caballo y especialmente en la provincia de Sevilla dentro de los términos municipales de El Castillo de las Guardas y de Aznalcóllar. Por este motivo, este viernes se están realizando nuevos desalojos en fincas y diseminados de ambos municipios que se encuentran en zona de riesgo. De momento, como subrayan la Junta de Andalucía y la Delegación del Gobierno de Andalucía los núcleos urbanos se encuentran a salvo y no están previstos nuevos desalojos.

"Las tareas nocturnas han permitido dejar sin llama activa el frente noroeste y buena parte del norte. El objetivo ahora es consolidar el norte y recortar el este", apuntó el consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, tras evaluar los resultados de los trabajos nocturnos y de las primeras horas de la mañana, así como los distintos cambios de viento. Estos han provocado que el territorio más amenazado haya cambiado de provincia: "En estos momentos el fuego hacia dónde más avanza es hacia la provincia de Sevilla", completó el delegado del Gobierno en funciones, Francisco Toscano.

"El crecimiento que se ha producido es en la zona este y lo que se trabaja es en la carretera que une Aznalcóllar con El Álamo. Es el sector que está más activo y donde tenemos que volcar todos los esfuerzos", resumió el consejero de Presidencia quien subrayó que durante toda la jornada de este viernes la evolución de las llamas dependerá de los cambios de viento.

En esta zona de la provincia de Sevilla ya se habían realizado desalojos en el municipio de El Madroño, que se encuentran en domicilios familiares o en El Castillo de las Guardas, y en la tarde del pasado jueves en algunas zonas diseminadas de Aznalcóllar (en torno a trece personas). A estas cifras se suman a lo largo de esta mañana un número aún por determinar de vecinos, guardas, o profesionales que se encuentran en fincas o diseminados ubicados dentro de los dos municipios afectados de la provincia de Sevilla.

Regresos en Huelva

"Creo que es la primera vez que vamos a poder trasladar buenas noticias", destacó el consejero al anunciar el regreso de las primeras personas de las casi 800 que han tenido que ser desalojadas en las provincias de Huelva y Sevilla por la amenaza de las llamas. Concretamente, los cambios de viento y, sobre todo, el trabajo de los servicios de extinción reforzados por la UME, el Ministerio de Transición Ecológica y los consorcios provinciales de bomberos de Sevilla y Huelva ha permitido controlar la zona norte y garantizar la seguridad en algunos de los primeros inmuebles que tuvieron que ser desalojados por motivos de seguridad.

Concretamente, se trata de 60 vecinos cuyas viviendas se encontraban en zonas como Caballón, Raboconejo, La Florida y Las Arenas, es decir justo los puntos donde arrancó uno de los incendios más complejos y devastadores de los últimos años en Andalucía pero que ahora ha desviado su frente más activo hacia otras zonas como la Pata del Caballo y la provincia de Sevilla.

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Asimismo, además del regreso a sus viviendas, el avance de los trabajos de extinción ha permitido también la recuperación del acceso sólo para residentes en las carreteras A-493, de Valverde a La Puebla, y en la HU-3106 entre Valverde y Niebla. "Con estos vamos a conseguir no sólo que vuelvan a sus viviendas, sino también que puedan recuperar la actividad laboral y cierta normalidad tras tantos días", apuntó el consejero Antonio Sanz.

Fuente: El Correo de Andalucía