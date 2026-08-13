Andalucía lidera las exportaciones a China, con récord de 918 millones

Las exportaciones de Andalucía a China alcanzaron los 918 millones de euros entre enero y mayo de 2026, su mejor registro para unos primeros cinco meses desde que se tienen datos homologables (1995), gracias a un crecimiento interanual del 64%, más de 62 puntos superior al crecimiento medio de España (1,5%).

En este periodo, Andalucía lideró, así, el ranking nacional, con el 27,1% de todas las ventas de España al mundo (3.387 millones de euros), 2,4 puntos por encima de Cataluña (24,7%) y 15,4 puntos más que la C. de Madrid (11,7%), la tercera del ranking; y es la única que crece de las tres primeras, tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

De esta manera, China se sitúa como el octavo mercado con el 4,9% de las exportaciones mundiales de la región.

Así, Huelva concentra el grueso de las exportaciones al país en estos primeros cinco meses del año con 801 millones de euros, el 87% del total, tras registrar un destacado crecimiento del 85%, el mayor de todas las provincias, respecto al mismo periodo del año anterior.

Le siguen Sevilla, con 41 millones (4,5% del total) y un descenso del 8%; y Málaga, con 32 millones (3,4%), cuyas ventas aumentan un 30%, el tercer mayor incremento. En cuarto lugar, se sitúa Cádiz, con 18 millones (2% del total) y una caída del 25,4%, seguida de Granada, con 11 millones (1,2%), que registra un crecimiento del 41%, el segundo mayor entre las provincias.

Cierran el ranking Córdoba, con 8,2 millones de euros (0,9%) y caída del 51%; Jaén, con 4,1 millones (0,4%) y una bajada del 19%; y Almería, con 3 millones (0,3%), cuyas exportaciones crecen un 10,1% respecto a enero-mayo de 2025. Encabezan la lista de las exportaciones a China los minerales metalíferos, escorias y cenizas, principalmente cobre, al concentrar la mayor parte de las ventas y alcanzar la cantidad de 795 millones de euros, el 87% del total, tras registrar un destacado crecimiento del 85% respecto al mismo periodo del año anterior.

Le sigue el aceite de oliva, con 41 millones (4,5%) y descenso del 5,9% dentro del capítulo de las grasas y aceites (46 millones) y el cobre y sus manufacturas, con 18 millones (2%), cuyas ventas caen un 22,3%. En cuarto lugar, se sitúan la carne y despojos comestibles, también con 18 millones de euros (2%), tras crecer un 3,7%.

Les siguen las máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes, con once millones (1,2%), que protagonizan el mayor crecimiento del ranking al multiplicar por más de quince sus ventas, con un avance del 1.508%; y los plásticos y sus manufacturas, con 4,1 millones (0,4%), cuyas exportaciones aumentan un 207%.

Completan los diez primeros capítulos la madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, con 3,2 millones (0,3%) y un descenso del 50%; los productos químicos orgánicos, con 2,8 millones (0,3%) y una caída del 14,1%; las máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, con 2,6 millones (0,3%), tras crecer un 45%; y el aluminio y sus manufacturas, con 2,2 millones (0,2%), cuyas ventas descienden un 29,6%.

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Estos datos derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa elaboradas para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de la agencia pública Andalucía Trade.