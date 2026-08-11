El incendio forestal de Niebla alcanza las 25.000 hectáreas aunque "un cambio de patrón" ralentiza su avance en Sevilla y Huelva

Quinto día de lucha contra el "complejo y peligroso" incendio forestal de Niebla y primer mensaje de optimismo por parte del dispositivo de emergencias que coordina la Junta de Andalucía con el apoyo del Gobierno de España. Por primera vez, el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado un "cambio de patrón" en la evolución del fuego que ha abierto una ventana de oportunidad para los servicios de extinción que "hay que aprovechar".

Concretamente, tras los trabajos de control del fuego realizados durante toda la noche, este martes ha arrancado con un cambio de viento hacia el este que, según el Gobierno andaluz, va a permitir reforzar las posiciones de defensa y frenar el avance del fuego hacia la provincia de Sevilla por un lado y hacia las poblaciones ya desalojadas de Huelva, por otro. Por este motivo, en el arranque de la jornada, sobre la mesa no están nuevos desalojos ni preavisos aunque tampoco se plantea un regreso de las casi 800 personas que no pueden acceder a sus viviendas en los municipios desalojados. "A este incendio le podremos pero nos quedan todavía varios días", puntualizó.

La evolución del incendio, desde que se activó la primera alerta el jueves por la tarde, ha estado marcada por los fuertes cambios de viento, la complejidad del terreno, las altas temperaturas y los continuos focos secundarios surgidos con saltos de hasta 3 kilómetros en algunos casos que han abierto a la vez distintos frentes. Ante esta situación, las prioridades de los más de 600 efectivos reforzados con 26 medios aéreos han estado centrados primero en asegurar las personas, después las poblaciones y en tercer lugar ralentizar la expansión de un incendio con una superficie afectada ya de más de 25.000 hectáreas.

Antonio Sanz y Francisco Toscano en el puesto de mando del incendio de Niebla / FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS / Europa Press

Los frentes abiertos

Durante la noche del lunes, el dispositivo del Infoca detectó un relanzamiento del incendio hacia la zona oeste en dirección Valverde del Camino debido a la multiplicación de focos secundarios. Sin embargo, el trabajo realizado por la noche ha permitido que esta vía se frene. Del mismo modo, el fuego técnico realizado en las inmediaciones de las poblaciones desalojadas de Berrocal ha blindado de momento los inmuebles hasta el punto de que con el cambio de patrón detectado este martes podrían quedar protegidos.

Los otros grandes riesgos del incendio de Niebla están en la posibilidad de que se adentre en el espacio natural conocido como La Cola del Caballo o que se empiece a recorrer la provincia de Sevilla hacia la zona ya desalojada de El Madroño. El trabajo realizado hasta el momento junto con el "cambio de patrón" por la nueva dirección del viento que se ha registrado este martes permiten un cierto optimismo en los servicios de emergencia en estos dos retos.

Un incendio largo y complejo

El incendio de Niebla es ya uno de los más devastadores que se han producido en Andalucía y también uno de los más "complejos y peligrosos" a la hora de abordar los trabajos de extinción. De ahí que pese al "cambio de patrón" detectado este martes los servicios de emergencia mantienen el planteamiento de que quedan días de intenso trabajo.

"A este incendio aún le quedan días. Tiene un perímetro muy grande y hay que actuar metro a metro para sellar y evitar nuevas reactivaciones", explicó el consejero Antonio Sanz, quien agradeció el trabajo que están realizando los más de 600 profesionales dependientes de la Junta de Andalucía y del Gobierno central: "Se están dejando la piel y la vida en este terrible incendio".

Fuente: El Correo de Andalucía