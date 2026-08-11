Los empresarios anuncian el "principio del fin" de los chiringuitos en las playas de Andalucía si entra en vigor el nuevo reglamento estatal de Costas

Los chiringuitos andaluces tensan aún más su pulso contra el Ministerio de Transición Ecológica por la modificación del Reglamento de Costas ante su inminente entrada en vigor. Según el vicepresidente de la Federación Andaluza y Nacional de Empresarios de Playas (Faeplayas) y presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, Francisco Trujillo, podría suponer "el principio del fin del modelo tradicional del chiringuito" en las costas andaluzas.

La modificación del Reglamento General de Costas tiene como base acatar las exigencias de la Unión Europa en la concesión de actividades económicas en el dominio público marítimo terrestre (como los chiringuitos) tras varios apercibimientos que han derivado ya en un expediente al Gobierno de España. De esta forma, la normativa exige que todas las concesiones de establecimientos de hostelería se realicen mediante procedimientos "transparentes, imparciales y sometidos a concurrencia competitiva". Será necesario un procedimiento al que se "puedan presentar todos los interesados y que se seleccionen en función de criterios objetivos". Asimismo, reduce el periodo máximo de estas concesiones que estaba fijado con carácter general en 75 años en el actual marco legislativo.

"La modificación del Reglamento General de Costas no impide el otorgamiento de concesiones ni supone el cierre de chiringuitos o establecimientos existentes. La reforma se limita a adaptar el procedimiento de otorgamiento de concesiones para actividades económicas en el dominio público marítimo-terrestre a las exigencias de la normativa europea sobre concurrencia competitiva. Por tanto, no existe una afección automática sobre los establecimientos actualmente instalados ni una alteración inmediata de las condiciones en las que desarrollan su actividad", subrayan desde el Ministerio de Transición Ecológica a preguntas de este periódico.

Afección a chiringuitos en la costa de Andalucía

Sin embargo, la posición de los empresarios, recogida en una entrevista concedida a Europa Press es muy distinta: "Donde había seguridad política, se dejará de tener un aspecto que nosotros siempre hemos demandado a la Administración". Trujillo ha expresado su preocupación por la aplicación de la normativa, especialmente respecto a las concesiones existentes, puesto que varias concesiones del litoral de Andalucía y de España "fueron otorgadas por 30 años, aunque renovables cada diez", ha aseverado, tras señalar la existente incertidumbre sobre la modificación del reglamento y la adaptación a la misma por parte de unos empresarios que han pronosticado "la transformación total de los establecimientos". "El modelo tradicional de chiringuito que todos conocemos en Andalucía va a desaparecer y transformará las economías de establecimientos en la playa y el propio turismo", concluye.

"La Comisión Europea ha exigido que la normativa española incorpore un régimen transitorio para adaptar aquellas situaciones que puedan verse afectadas por las exigencias de la normativa comunitaria. Esto no significa que se vayan a anular concesiones ni autorizaciones ya existentes. Cualquier eventual adaptación deberá realizarse con pleno respeto a las garantías previstas en el ordenamiento jurídico y, en su caso, a los mecanismos de indemnización que correspondan", aclara el Ministerio que apunta de esta forma a posibles medidas compensatorias por inversiones ejecutadas por los negocios que se vean afectados por el cambio del Reglamento de Costas.

Respecto a la imagen turística de Andalucía, Trujillo ha destacado que "se van a perder esos valores tradicionales de la visión del establecimiento, puesto que durante décadas hemos sufrido muchas transformaciones pero siempre hemos mantenido el arraigo en la zona". Además, el vicepresidente de la Faeplayas ha señalado que la "apuesta clara" por el producto local y la promoción de la tradición andaluza en los chiringuitos "ha beneficiado a la zona y a sus visitantes".

Asimismo, respecto a la transformación en el concepto chiringuito que puede provocar esta nueva legislación, Trujillo ha reconocido "desconocer lo que va a venir en los próximos establecimientos que vengan a raíz de la modificación del reglamento", a su vez ha alertado sobre los problemas de adaptación que se derivarían de la entrada en vigor de la nueva normativa y ha subrayado que "a muchos empresarios les pillará en medio de una tramitación sin saber que reglamento se le va a aplicar".

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"La modificación de la normativa no soluciona nada y vuelve a poner al sector en el filo de la navaja otra vez y no resuelve los problemas del sector de los chiringuitos españoles", concluye el vicepresidente de los empresarios.

Fuente: El Correo de Andalucía