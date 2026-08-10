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Playas

Susto en una playa de Málaga: un enorme pez sigue a un bañista y acaba varado en la orilla

La escena sorprendió a los malagueños de la playa de Ancón en Marbella, que en un primer momento llegaron a pensar que podía tratarse de un tiburón

Un enorme pez persigue a un bañista en una playa de Marbella.

Un enorme pez persigue a un bañista en una playa de Marbella. / La Opinión

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Chaima Laghrissi

Málaga

Susto en una playa de la provincia de Málaga. Los bañistas que se encontraban en la playa de Ancón, en Marbella, presenciaron una escena insólita cuando un enorme pez comenzó a seguir a un hombre que se encontraba dentro del agua para, poco después, terminar varado en la orilla.

El tamaño del animal y, sobre todo, el aspecto de su aleta provocaron momentos de confusión entre quienes contemplaban la escena. En un primer momento, algunos bañistas llegaron a pensar que podía tratarse de un tiburón, ante la sorpresa y preocupación generadas por su proximidad a la zona de baño.

Sin embargo, el ejemplar era en realidad un atún gigante de unos 300 kilos de peso. El animal se encontraba aparentemente herido y, según relataron los bañistas que presenciaron lo ocurrido, sangraba por las branquias, por lo que apuntaron a la posibilidad de que hubiera resultado herido previamente por algún artilugio o arte de pesca.

En la escena se puede verse al enorme ejemplar revolviéndose junto a la orilla, mientras varias personas observaban lo sucedido e intentaban encontrar la manera de ayudarlo.

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Ante el estado del animal y después de que acabara varado en la arena, varios de los presentes se movilizaron para intentar devolver el atún al mar. Finalmente, consiguieron desplazarlo de nuevo hacia aguas más profundas "usando tumbonas y sillas", según explicaron los propios bañistas.

Fuente: La Opinión de Málaga

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