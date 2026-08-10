La provincia de Sevilla suma cinco casos más de fiebre del virus del Nilo y alcanza los 26 contagios en nueve municipios

La provincia de Sevilla sigue sumando casos de fiebre del virus del Nilo. En total, ya son 26 las personas que se han contagiado debido a las picaduras de mosquitos repartidos por nueve municipios. En 19 de los casos detectados se trata de efectos leves mientras que en siete casos ha derivado en enfermedades neuroinvasivas, entre ellos el fallecido en el municipio de Dos Hermanas.

Durante el pasado fin de semana, según los datos difundidos por la Consejería de Sanidad, se han registrado otros cinco casos más de fiebre del virus del Nilo repartidos por los municipios de Almensilla, Dos Hermanas, Palomares del Río y Villamanrique de la Condesa. Todos ellos se encontraban ya en alerta y con medidas activadas. En total, la provincia suma 26 casos y sigue siendo la única en la que hay contagios en humanos. Dentro del plan especial de detección del virus del Nilo se han realizado pruebas a un total de 358 usuarios.

Con estos datos, la situación de alerta se mantiene en una veintena de municipios, casi todos ellos en la provincia de Sevilla. Concretamente, están en alerta Salobreña, Lopera, Fuengirola; Mijas: Las Lagunas; Málaga; Campanillas; Almensilla; Aznalcázar; Benacazón; Bollullos de la Mitación; Castilblanco de los Arroyos; Constantina; Coria del Río; Dos Hermanas; Gelves; La Puebla del Río; Mairena del Aljarafe; Palomares del Río; San Juan de Aznalfarache; Sevilla; y Villamanrique de la Condesa.

El aumento de casos en la provincia de Sevilla

Las lluvias del invierno y las altas temperaturas de la primavera han condicionado de lleno la campaña del mosquito. Los arrozales de los municipios del Bajo Guadalquivir están al 100% de su capacidad y los humedales del Parque Nacional de Doñana presentan una "inundación excepcional de la marisma". Este contexto favorece la aparición de zonas de cría y ayuda a explicar el repunte de la densidad de mosquitos detectado por las administraciones al comienzo de la temporada.

La de 2026 es la campaña con mayor vigilancia epidemiológica, animal y humana desplegada hasta ahora en Andalucía, y especialmente en Sevilla. También es el año con más actuaciones de prevención y concienciación dirigidas a la ciudadanía. Por primera vez, la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía han adelantado las actuaciones, ampliado el calendario de vigilancia e incorporado más trampas, nuevas herramientas tecnológicas y canales de coordinación con los ayuntamientos. Pese a este refuerzo, el virus sigue apareciendo en los núcleos urbanos.

Fuente: El Correo de Andalucía