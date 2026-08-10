Andalucía recuerda a Blas Infante en el 90 aniversario de su asesinato con la ausencia de Vox: "Se mata al hombre, pero no su idea"

"Noventa años hace de mi muerte, noventa años que dejé mi sangre, y nunca he dejado de quererte. Soy tu padre, Blas Infante". Justo donde este lunes cantaba sus versos la comparsa El patriota, en el kilómetro cuatro de la antigua carretera de Carmona, fusilaron al padre de la patria andaluza. Nueve décadas después de aquel 11 de agosto de 1936, representantes de la cultura, la sociedad civil y la política -con la única excepción de Vox- se han reunido en este enclave para celebrar "la victoria de las ideas" de aquel notario de Casares.

"Volvemos hoy a este lugar histórico para continuar la lucha por devolver a los andaluces el orgullo de serlo", ha señalado durante el acto el nieto de Blas Infante, Javier Delmás. "Su vida y su legado siguen latiendo en nuestra tierra. Por eso en el 90 aniversario de su asesinato nos convoca la memoria viva, no el rencor", ha afirmado Delmás en un evento repleto de arbonaidas al que han asistido más de 300 personas.

"Blas Infante buscaba el encuentro, no el enfrentamiento. Una mirada humanista e integradora, un proyecto de fraternidad, la práctica de la tolerancia", ha apuntado el también presidente de la fundación que lleva el nombre del ideólogo del andalucismo. "A quien habéis llegado desde otro rincón del mundo: este homenaje también os pertenece. Andalucía es una tierra de mestizaje, porque Infante nos recordaba que no somos un pueblo cerrado al mundo".

80 colectivos y una ausencia muy sonada

En total, 80 colectivos, asociaciones y administraciones han depositado una ofrenda floral a los pies de la monumento a Blas Infante. Entre ellos, el grupo parlamentario del PP en el Parlamento autonómico, la Delegación de la Junta en Sevilla, la Diputación sevillana, el PSOE andaluz, Por Andalucía, Adelante Andalucía, y ayuntamientos de todo signo: Cádiz, Sevilla, Casares, Coria del Río o Cantillana. Solo ha habido una ausencia destacada: la de Vox, que forma parte del Gobierno de Juanma Moreno.

"Hay algunos herederos de quienes mataron a aquel pobre notario de pueblo que ahora quieren orinar sobre su tumba llamándolo falso padre de una falsa patria", ha subrayado el escritor y periodista algecireño Juan José Téllez. "Pero como dijo el propio Blas Infante: 'Se mata a un hombre, no a su idea'", ha citado Téllez en su intervención.

Sí que han estado presentes en el homenaje otras entidades como la Federación Andaluza de Memoria Democrática, Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores, el grupo Biris Norte del Sevilla FC, la mezquita Isbilya o la logia Al-Ándalus. "Y la Casa Andalucía de Mataró, la decana de Cataluña, que no ha faltado en 40 años a este homenaje", tal como ha apuntado el conductor del acto, el reconocido escritor andalucista Antonio Manuel.

"Se mata a un hombre, pero no su idea"

"Hoy no recordamos solo un final trágico: celebramos la victoria de sus ideas", ha comentado el presidente de la Fundación Blas Infante. "Y la mejor manera de honrar su memoria no es el silencio, sino unir nuestras voces", ha recalcado este descendiente directo del padre de la patria andaluza. "Transformó el dolor en esperanza, y hoy ese canto de labradores es nuestro himno que nos convoca a ser lo que fuimos: un pueblo generoso".

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Hace justo 90 años, el cuerpo de Blas Infante cayó abatido por las balas golpistas. Ese mismo lugar donde derramó su sangre, en un punto alejado de Sevilla, está hoy repleto de flores blancas y verdes, arbonaidas y versos en su honor. Y como el 11 de agosto de 1936, ha vuelto a sonar aquel último grito que lanzó Infante antes de morir: "Viva Andalucía libre".

Fuente: El Correo de Andalucía